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交易 VanEck Pharmaceutical ETF - PPHus 差價合約

103.25-0.69%
The chart shows the PPHus stock price data over the last 1 day, with a current price of 103.25, a high of 104.03, and a low of 102.45.
賣出

103.12

買入

103.25

0.13
低點: 102.45高點: 104.03
賣方：
0%
買方：
100%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。
交易條件
類型
該金融市場可進行差價合約交易。
了解更多：差價合約
差價合約
點差0.13
長倉隔夜倉息調整
長倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
$1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.021596 %
(-$4.32)

使用杠杆的交易規模（大約值）$20,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）$19,000.00

-0.02160%
短倉隔夜倉息調整
短倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
$1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.000626 %
(-$0.13)

使用杠杆的交易規模（大約值）$20,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）$19,000.00

-0.00063%
隔夜倉息調整時間21:00 (UTC)
貨幣USD
最低成交量0.1
保證金5.00%
證券交易所United States of America
交易佣金10%
保證止損溢價
保證止損 (GSL) 費用僅在 GSL 被觸發時收取。更多詳情請參閱我們網站的「服務費用」 頁面。
1%

1我們執行交易收取的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。有關更多資訊，請參閱我們網站上的收費頁面

主要統計數據
前收盤價103.96
開倉104.03
1 年變化24.98%
日區間102.45 - 104.03

交易 VanEck Pharmaceutical ETF - PPHus 差價合約

VanEck Pharmaceutical ETF

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2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
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