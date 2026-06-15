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2026 美股高位風險解析：納斯達克與標普 500 AI 估值架構拆解
差價合約（CFD）風險預警
差價合約（CFD）是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在快速虧損資金的高風險。數據顯示，78.48% 的零售投資者帳戶在與該提供商交易差價合約時出現虧損 。您應該仔細考慮是否了解差價合約的運作機制，以及您是否有能力承擔資金流失的高風險。
08:07, 11 6月 2026
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⚠️ 差價合約（CFD）風險預警
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