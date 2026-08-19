交易 Stellantis - STLAMStellantis NV (NYSE: STLA, MIL: STLAM) is one of the world’s largest automotive manufacturers, formed through the merger of Fiat Chrysler Automobiles and PSA Group. With a portfolio of iconic brands including Jeep, Peugeot, Dodge, and Maserati, Stellantis operates across more than 130 markets. The company is accelerating its transition to electric and hybrid vehicles while investing heavily in software, autonomous driving, and global mobility solutions.
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三大技術指標 實戰捕捉美股見頂調整訊號
以標普500與納指為例，拆解50日及200日均線、RSI與MACD如何組成技術轉弱框架，協助讀者辨識短線回調與趨勢反轉。本文僅供一般資訊用途，不構成投資研究、投資建議或任何交易推薦。
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07:10, 14 7月 2026
SpaceX 產業鏈與受惠股：從太空到 AI 再到防務
全面解析 SpaceX 產業鏈：從火箭推進、衛星載荷到地面段，逐一檢視美股、A股與港股受惠標的的功能對標與實際供貨差異，評估估值修復風險與跨市場波動傳導。
07:58, 22 6月 2026
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10:57, 16 6月 2026
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獨家報導-底特律的汽車製造商擔心，北美貿易協定的修訂可能會使他們蒙受數十億美元的損失
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