交易 SK Hynix ADR - SKHYVK hynix Inc. is a leading global semiconductor manufacturer specializing in memory solutions. The company develops and produces DRAM and NAND flash memory, SSDs, and other semiconductor products used in servers, AI infrastructure, data centers, PCs, mobile devices, consumer electronics, and automotive applications. In addition to its memory business, SK hynix also operates a foundry business for non-memory semiconductors. Headquartered in Icheon, South Korea, SK hynix is one of the world's largest memory chip manufacturers.
最新股票文章
SpaceX 產業鏈與受惠股：從太空到 AI 再到防務
全面解析 SpaceX 產業鏈：從火箭推進、衛星載荷到地面段，逐一檢視美股、A股與港股受惠標的的功能對標與實際供貨差異，評估估值修復風險與跨市場波動傳導。
07:58, 22 6月 2026
期貨是什麼？一文看懂期貨合約運作、種類與香港交易入門
期貨是什麼？本文拆解期貨合約組成、保證金計算與常見類型（股指、商品、加密貨幣），並詳解香港恒指期貨玩法、開戶流程及風險管理，新手必讀入門教學。
10:57, 16 6月 2026
ETF是什麼？一文讀懂交易所買賣基金的運作、種類與投資方法
ETF是什麼？本文深入解析交易所買賣基金的運作原理、主要類型（指數、債券、主題、槓桿反向）、投資費用及香港/美股熱門ETF清單，幫助新手快速開始ETF投資。
10:21, 16 6月 2026
港人實戰：如何佈局 SpaceX IPO 前後的交易節奏
SpaceX以750億美元完成歷史性IPO，估值1.77萬億美元。深度解析港股CFD交易策略、供應鏈映射與恒生指數聯動，助投資者理解太空經濟相關市場動態。資本面臨風險。
08:58, 16 6月 2026
實時行情-美股收高；投資者對財報季持樂觀態度
Reuters News•Europe
美光股價下跌；同業SK海力士在美國首日上市時股價大漲
Reuters News•Europe
實時行情-華爾街股市普遍走低，科技股領跌
Reuters News•Europe
美國股市快訊-在SK海力士上市前夕，華爾街股市開盤平穩；中東局勢備受關注
Reuters News•Europe
新興市場-受中東局勢緊張及科技股回調影響，新興市場股票本周料將下跌
Reuters News•Europe09:57 (UTC), 10 undefined 2026
《新興市場》韓股受AI樂觀情緒帶動勁升，但周線料下跌
Reuters News•Europe05:52 (UTC), 10 undefined 2026
《匯市短評》韓國央行升息此其時也
Reuters News•Europe04:41 (UTC), 10 undefined 2026
韓國金融市場：芯片股引領韓股早盤上揚近4%，但周線料收跌
Reuters News•Europe02:41 (UTC), 10 undefined 2026
交易日-什麼戰爭？受芯片股帶動的反彈助市場無視美伊停火協議時斷時續的局面
Reuters News•Europe21:01 (UTC), 9 undefined 2026
今日關注要點——7月10日（星期五）
Reuters News•Europe18:30 (UTC), 9 undefined 2026