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港股成交放量與外資流入：中國經濟復甦如何影響恒生指數資金結構
2026年港股成交創半年新高，南向與北向資金雙雙放量。本文從資金結構、估值傳導、衍生品市場與板塊分化四個維度，拆解中國經濟復甦對恒生指數的影響。
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收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
韓國金融市場：韓股收漲逾3%創新高，受出口激增及Nvidia利好提振
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韓國金融市場：股市再創紀錄新高，受益於出口激增及Nvidia利好憧憬
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