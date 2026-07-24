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交易 LXP Industrial Trust - LXP 差價合約

當前暫時無法進行市場交易當前市場资讯 截至 2026-07-24T19:47:52+00:00
交易條件
類型
該金融市場可進行差價合約交易。
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差價合約
點差0.11
長倉隔夜倉息調整
長倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
$1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.02154 %
(-$4.31)

使用杠杆的交易規模（大約值）$20,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）$19,000.00

-0.02154%
短倉隔夜倉息調整
短倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
$1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.000682 %
(-$0.14)

使用杠杆的交易規模（大約值）$20,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）$19,000.00

-0.00068%
隔夜倉息調整時間21:00 (UTC)
貨幣USD
最低成交量1
保證金5.00%
證券交易所United States of America
交易佣金10%
保證止損溢價
保證止損 (GSL) 費用僅在 GSL 被觸發時收取。更多詳情請參閱我們網站的「服務費用」 頁面。
1%

1我們執行交易收取的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。有關更多資訊，請參閱我們網站上的收費頁面

主要統計數據
前收盤價60.61
開倉60.86
1 年變化633.25%
日區間60.56 - 60.88

交易 LXP Industrial Trust - LXP

LXP Industrial Trust

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用戶意見與評分

閱讀我們的客戶回饋，無論他們的經驗水平如何。
2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

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評級和評論
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三步即可開始交易

1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易