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最新股票文章
三大技術指標 實戰捕捉美股見頂調整訊號
以標普500與納指為例，拆解50日及200日均線、RSI與MACD如何組成技術轉弱框架，協助讀者辨識短線回調與趨勢反轉。本文僅供一般資訊用途，不構成投資研究、投資建議或任何交易推薦。
07:26, 23 7月 2026
亞洲投資者如何了解SK hynix ADR的市場結構與相關風險
全面拆解SK hynix ADR（SKHY）交易機制：ADR換算比例、港股戶口執行路徑、韓圜匯率風險、與英偉達（NVDA）及半導體ETF的跨市場比較，以及AI供應鏈配置框架，適合香港及亞洲投資者參考。
07:10, 14 7月 2026
SpaceX 產業鏈與受惠股：從太空到 AI 再到防務
全面解析 SpaceX 產業鏈：從火箭推進、衛星載荷到地面段，逐一檢視美股、A股與港股受惠標的的功能對標與實際供貨差異，評估估值修復風險與跨市場波動傳導。
07:58, 22 6月 2026
期貨是什麼？一文看懂期貨合約運作、種類與香港交易入門
期貨是什麼？本文拆解期貨合約組成、保證金計算與常見類型（股指、商品、加密貨幣），並詳解香港恒指期貨玩法、開戶流程及風險管理，新手必讀入門教學。
10:57, 16 6月 2026
媒體摘要-加拿大——7月21日
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每日特惠-併購
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市場快訊——美股行情動態-達美樂、LXP工業、AMC娛樂
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LXP工業信託因布魯克菲爾德、加拿大養老金52億美元收購案上漲
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更新版 1-LXP工業信託同意接受布魯克菲爾德和加拿大養老金計劃投資公司提出的52億美元收購要約
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LXP工業信託同意接受布魯克菲爾德和加拿大養老金計劃投資委員會提出的52億美元收購要約
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