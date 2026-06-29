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SpaceX 產業鏈與受惠股：從太空到 AI 再到防務
全面解析 SpaceX 產業鏈：從火箭推進、衛星載荷到地面段，逐一檢視美股、A股與港股受惠標的的功能對標與實際供貨差異，評估估值修復風險與跨市場波動傳導。
07:58, 22 6月 2026
期貨是什麼？一文看懂期貨合約運作、種類與香港交易入門
期貨是什麼？本文拆解期貨合約組成、保證金計算與常見類型（股指、商品、加密貨幣），並詳解香港恒指期貨玩法、開戶流程及風險管理，新手必讀入門教學。
10:57, 16 6月 2026
ETF是什麼？一文讀懂交易所買賣基金的運作、種類與投資方法
ETF是什麼？本文深入解析交易所買賣基金的運作原理、主要類型（指數、債券、主題、槓桿反向）、投資費用及香港/美股熱門ETF清單，幫助新手快速開始ETF投資。
10:21, 16 6月 2026
港人實戰：如何佈局 SpaceX IPO 前後的交易節奏
SpaceX以750億美元完成歷史性IPO，估值1.77萬億美元。深度解析港股CFD交易策略、供應鏈映射與恒生指數聯動，助投資者理解太空經濟相關市場動態。資本面臨風險。
08:58, 16 6月 2026
更新版 1-法國電力集團（EDF）同意將美國和加拿大業務出售給KKR
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EDF簽署協議，將美國和加拿大業務部門出售給KKR
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更新 1-據彭博社報導，Stellantis和日產在救援談判中瞄準了馬瑞利（Marelli）的資產
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KKR報告稱，本季度迄今為止的變現收入超過9億美元
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更新版 1-消息人士稱，意大利TIM就資費問題對KKR支持的電網運營商提起投訴
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據消息人士稱，意大利電信就電網費率問題對KKR支持的FiberCop提起投訴
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KKR旗下的ContourGlobal通過大型電池儲能項目進軍英國市場
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更新版 1-德國衛星製造商OHB與KKR聯合啟動股份出售計劃
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德國OHB公司將通過增資籌集最多5.1億歐元
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獨家報導-消息人士稱，KKR擬斥至少10億美元收購Medicover印度醫院業務部門股份
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