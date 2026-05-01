交易 Icici Bank Adr Rep 2 - IBN 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
通用大西洋支持的印度Acko保險公司擬IPO估值達25億美元 -- 消息人士
Reuters News•Europe07:41 (UTC), 27 undefined 2026
媒體-TPG 牽頭的財團將以約 400 億盧比收購印度 Aseem 基礎設施融資公司 - 彭博新聞社
Reuters News•Europe02:21 (UTC), 24 undefined 2026
更新版 1-據《日經新聞》報導，保德信金融日本公司又一部門因涉嫌不當行為案件接受調查
Reuters News•Europe21:40 (UTC), 21 undefined 2026