交易 DroneShield Ltd - DRO 差價合約 DroneShield Ltd (ASX: DRO) designs and manufactures counter-drone and electronic warfare systems used for defense, security, and critical infrastructure protection. Leveraging AI and advanced radio frequency technology, it provides detection, tracking, and neutralization solutions for unmanned threats. DroneShield’s shares are influenced by defense contracts, export approvals, and global demand for counter-UAV capabilities.