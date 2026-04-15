交易 Constellation Brands - STZ 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
分析-薩澤拉克難以攪局杰克丹尼爾製造商的合併談判
Reuters News•Europe05:01 (UTC), 14 undefined 2026
美國股市：三大股指全線收高，中東和平談判提振市場情緒影響
Reuters News•Europe20:30 (UTC), 9 undefined 2026
美國股票-中東和談提振市場情緒，華爾街收盤走高
Reuters News•Europe20:21 (UTC), 9 undefined 2026
美國股票-中東和談提振市場情緒，華爾街收盤走高
Reuters News•Europe20:01 (UTC), 9 undefined 2026
更新 4-消息人士稱，美國烈酒製造商 Sazerac 正尋求與杰克丹尼爾的所有者達成交易
Reuters News•Europe18:42 (UTC), 9 undefined 2026
美國股票-中東和平談判持續進行，華爾街情緒高漲
Reuters News•Europe18:40 (UTC), 9 undefined 2026
美國股票-中東局勢緩和新跡象提振風險偏好，華爾街攀升
Reuters News•Europe17:01 (UTC), 9 undefined 2026
美國股票-科技股跌幅被大盤漲幅抵消，中東疑慮未消，華爾街小幅上漲
Reuters News•Europe16:00 (UTC), 9 undefined 2026
銷售額和盈利均超預期，星座品牌大漲
15:45 (UTC), 9 undefined 2026
Reuters News•Europe
美國股票-中東停戰疑雲重重、經濟數據令投資者惶恐不安，華爾街表現低迷
Reuters News•Europe14:28 (UTC), 9 undefined 2026