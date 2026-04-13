交易 Brown-Forman Corporation - BFbus 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
新聞摘要-華爾街日報》--4 月 10 日
Reuters News•Europe05:22 (UTC), 10 undefined 2026
交易日-停火令股市走高
Reuters News•Europe21:01 (UTC), 9 undefined 2026
更新 4-消息人士稱，美國烈酒製造商 Sazerac 正尋求與杰克丹尼爾的所有者達成交易
Reuters News•Europe18:42 (UTC), 9 undefined 2026
有報導稱 Sazerac 考慮與布朗-福曼交易，後者股價大漲
Reuters News•Europe16:22 (UTC), 9 undefined 2026
更新版 1-據《華爾街日報》報導，美國烈酒製造商 Sazerac 正尋求與布朗-福曼公司達成交易
Reuters News•Europe16:05 (UTC), 9 undefined 2026
據《華爾街日報》報導，Sazerac 探索與杰克丹尼爾製造商布朗-福爾曼的交易
Reuters News•Europe15:55 (UTC), 9 undefined 2026
墨西哥啤酒需求穩定，星座品牌季度銷售額降幅小於預期
21:24 (UTC), 8 undefined 2026
Reuters News•Europe
蓋洛從日本麒麟公司購買四玫瑰波旁酒
Reuters News•Europe12:00 (UTC), 2 undefined 2026
媒體-法國政府密切關注 Pernod 和 Brown-Forman 的談判 - 彭博新聞社
Reuters News•Europe11:39 (UTC), 1 undefined 2026