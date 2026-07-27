首頁市場股票Azelis Group NV

交易 Azelis Group NV - AZE 差價合約

10.62-44.43%
The chart shows the AZE stock price data over the last 1 day, with a current price of 10.62, a high of 10.75, and a low of 10.52.
賣出

10.52

買入

10.62

0.1
低點: 10.52高點: 10.75
賣方：
50%
買方：
50%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。
交易條件
類型
該金融市場可進行差價合約交易。
了解更多：差價合約
差價合約
點差0.1
長倉隔夜倉息調整
長倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
€1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.017307 %
(-€3.46)

使用杠杆的交易規模（大約值）€20,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）€19,000.00

-0.01731%
短倉隔夜倉息調整
短倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
€1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.004915 %
(-€0.98)

使用杠杆的交易規模（大約值）€20,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）€19,000.00

-0.00492%
隔夜倉息調整時間21:00 (UTC)
貨幣EUR
最低成交量1
保證金5.00%
證券交易所Belgium
交易佣金10%
保證止損溢價
保證止損 (GSL) 費用僅在 GSL 被觸發時收取。更多詳情請參閱我們網站的「服務費用」 頁面。
1%

1我們執行交易收取的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。有關更多資訊，請參閱我們網站上的收費頁面

主要統計數據
前收盤價N/A
開倉10.64
1 年變化-44.32%
日區間10.52 - 10.75

交易 Azelis Group NV - AZE

Azelis Group NV

最新股票文章

三大技術指標 實戰捕捉美股見頂調整訊號
以標普500與納指為例，拆解50日及200日均線、RSI與MACD如何組成技術轉弱框架，協助讀者辨識短線回調與趨勢反轉。本文僅供一般資訊用途，不構成投資研究、投資建議或任何交易推薦。
07:26, 23 7月 2026
SKHY list on NASDAQ
亞洲投資者如何了解SK hynix ADR的市場結構與相關風險
全面拆解SK hynix ADR（SKHY）交易機制：ADR換算比例、港股戶口執行路徑、韓圜匯率風險、與英偉達（NVDA）及半導體ETF的跨市場比較，以及AI供應鏈配置框架，適合香港及亞洲投資者參考。
07:10, 14 7月 2026
SpaceX 產業鏈與受惠股分析示意圖
SpaceX 產業鏈與受惠股：從太空到 AI 再到防務
全面解析 SpaceX 產業鏈：從火箭推進、衛星載荷到地面段，逐一檢視美股、A股與港股受惠標的的功能對標與實際供貨差異，評估估值修復風險與跨市場波動傳導。
07:58, 22 6月 2026
期貨合約示意圖：說明期貨交易的基本概念與運作原理
期貨是什麼？一文看懂期貨合約運作、種類與香港交易入門
期貨是什麼？本文拆解期貨合約組成、保證金計算與常見類型（股指、商品、加密貨幣），並詳解香港恒指期貨玩法、開戶流程及風險管理，新手必讀入門教學。
10:57, 16 6月 2026

用戶意見與評分

閱讀我們的客戶回饋，無論他們的經驗水平如何。
2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理

4.6
評級和評論
4.7
評級和評論
4.6
4.6

三步即可開始交易

1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易