交易 Airbus - AIRfr 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
歐洲研究綜述-雅高、Bachem Holding、Smarter Web Company
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歐洲股市：泛歐指數回落，美伊脆弱停火打擊市場情緒
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MTU 與德國初創公司達成協議，進軍無人機推進市場
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Advent 放棄收購英國 Senior 公司
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更新 2-英國 Senior 公司同意航空航天投資商 Tinicum 和 Blackstone 19 億美元的收購計劃
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烏克蘭攻擊無人機機隊面臨的難題：微型噴射發動機供應短缺
06:44 (UTC), 7 undefined 2026
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印度檔案-IndiGo 迎來沃爾什，印航 CEO 辭職
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更新 1-阿爾斯通任命馬丁-西昂為首席執行官，普帕特-拉法基不再尋求新任期
08:28 (UTC), 1 undefined 2026
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達美航空公司飛往美國的航班因引擎問題返回聖保羅機場
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更新版 2-巴林阿爾巴公司評估伊朗襲擊鋁廠後造成的損失
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