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三大技術指標 實戰捕捉美股見頂調整訊號
以標普500與納指為例，拆解50日及200日均線、RSI與MACD如何組成技術轉弱框架，協助讀者辨識短線回調與趨勢反轉。本文僅供一般資訊用途，不構成投資研究、投資建議或任何交易推薦。
07:26, 23 7月 2026
亞洲投資者如何了解SK hynix ADR的市場結構與相關風險
全面拆解SK hynix ADR（SKHY）交易機制：ADR換算比例、港股戶口執行路徑、韓圜匯率風險、與英偉達（NVDA）及半導體ETF的跨市場比較，以及AI供應鏈配置框架，適合香港及亞洲投資者參考。
07:10, 14 7月 2026
SpaceX 產業鏈與受惠股：從太空到 AI 再到防務
全面解析 SpaceX 產業鏈：從火箭推進、衛星載荷到地面段，逐一檢視美股、A股與港股受惠標的的功能對標與實際供貨差異，評估估值修復風險與跨市場波動傳導。
07:58, 22 6月 2026
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10:57, 16 6月 2026