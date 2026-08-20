韓股槓桿風險對照港股：熔斷常態化下的跨市場結構解析

差價合約（CFD）風險預警 差價合約（CFD）是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在快速虧損資金的高風險。數據顯示，79.75% 的零售投資者帳戶在與該提供商交易差價合約時出現虧損 。您應該仔細考慮是否了解差價合約的運作機制，以及您是否有能力承擔資金流失的高風險。

核心要點

韓股熔斷常態化 ：2026年觸發7次，波動率逾60%。

：2026年觸發7次，波動率逾60%。 槓桿散戶風險 ：逾35萬帳戶強制平倉，損失嚴重。

：逾35萬帳戶強制平倉，損失嚴重。 單股集中風險 ：三星與SK占KOSPI逾五成權重。

：三星與SK占KOSPI逾五成權重。 韓港監管差異 ：韓國採硬約束，香港強化結構管理。

：韓國採硬約束，香港強化結構管理。 槓桿倍數非線性 ：2倍以上強制平倉風險急劇跳升。

：2倍以上強制平倉風險急劇跳升。 衍生品流動性風險 ：冷靜期內價格溢價擴大，影響交易穩定。

：冷靜期內價格溢價擴大，影響交易穩定。 跨市場槓桿風險：韓股與港股的槓桿結構可能透過跨境資金及相關產品形成風險傳導。

韓股波動的結構背景：熔斷常態化的量化表徵

制度設計與觸發門檻

韓國的全市場熔斷機制僅針對指數下跌設計，並不因急升而啟動，且在距離收市前最後 40 分鐘內不再觸發，以減少尾盤強制停市引發的結算混亂。制度分為三級：第一級在 KOSPI 指數較前一日收市價跌幅達 8% 並持續一分鐘時觸發，全市場暫停交易 20 分鐘；第二級門檻為下跌 15%，同樣停市 20 分鐘；第三級在跌幅擴大至 20% 時啟動，當日交易隨即結束。這套設計延續韓國作為亞洲衍生品中心的風格——允許較大日內波幅，但在跌勢演變為連鎖拋售時，透過停市讓系統消化保證金補倉與槓桿平倉需求。

與熔斷相伴的是邊車（Sidecar）機制，掛鈎 KOSPI 200 期貨與 KOSDAQ 150 期貨。當 KOSPI 200 期貨在一分鐘內急升 5% 或以上，買盤邊車啟動，暫停程式交易相關指令五分鐘，但手動委託不受影響。KOSDAQ 150 期貨的觸發門檻約為一分鐘內上升逾 6%，或下跌 3% 至 5% 之間。這種區別反映監管層對成長板塊較高波幅特性的判斷。

2026 年的異常頻率

截至 2026 年 7 月 21 日，今年韓股共錄得 134 個交易日，全市場熔斷已被觸發 7 次，平均每 19 個交易日一次，具體日期橫跨 3 月至 7 月，呈現「急挫—熔斷—反彈—再急挫」的周期性模式。邊車的啟動更為頻密：同期 KOSPI 市場觸發邊車 38 次，平均每 3.53 個交易日一次；KOSDAQ 市場則錄得 22 次。

拉長時間軸，異常程度更為鮮明。KOSPI 在今年截至 7 月底已觸發 9 次熔斷，而 2025 年全年零熔斷，2024 年僅一次。同一報導指出，2026 年 KOSPI 波動率已超過 60%，幾乎是日經 225 指數的兩倍，甚至高於比特幣，令市場普遍將其視為「全球最波動的主要股市指數」之一。媒體對熔斷次數存在口徑差異，但共同傳遞的核心一致：熔斷已由低頻事件轉為常態化風險工具。

市場參與者可透過不同金融工具取得多頭或空頭敞口。差價合約（CFD）亦可提供多空方向的價格敞口，但屬高風險槓桿衍生品，並不代表持有相關基礎資產；槓桿會同時放大盈利與虧損。使用 CFD 作為對沖安排亦不能保證降低損失。

外部衝擊作為壓力測試

2026 年的波動部分與中東戰事升級有關。在地緣衝突升溫後，KOSPI 於某一交易日出現約 8.4% 的暴跌，觸發全市場熔斷。IMF 在對韓國 2025 年度《第四條磋商報告》中已預警金融市場波幅可能加劇，並透過資產價格與信用渠道反饋至實體經濟。韓國央行資料顯示，2025 年直接投資由 2024 年的 497 億美元下跌至 412 億美元，同期投資組合升至 1,403 億美元，顯示外部資本更傾向透過證券市場進入韓國。這種高金融化的資金結構，使股市在全球風險偏好逆轉時更易出現快速撤離。

槓桿融資結構：波動放大的第一層

保證金斷頭的量化張力

槓桿融資是把日常波幅放大為系統性波動的最直接渠道。根據韓國金融投資協會數據及彭博整理，韓股在 2026 年 6 月底的股票保證金貸款餘額達約 38.6 兆韓圜的高位。記憶體晶片板塊於 7 月中旬回調後，餘額在 7 月 16 日已回落至約 33.4 兆韓圜，較高位下跌約 13%。

更具衝擊力的是強制平倉規模。截至 2026 年 7 月 13 日最近一次全市場熔斷當日，單是 7 月累計的強制平倉金額已達 3,442 億韓圜，折合約 15.7 億人民幣。同一組數字顯示，已有超過 120 萬個槓桿散戶帳戶觸及追加保證金或斷頭線，其中約 32 至 36 萬個帳戶被完全強制平倉，部分帳戶在清算後仍欠券商資金，形成「負資產」狀態。這代表保證金融資已從波動背景轉為急跌時的主動賣壓來源，形成「槓桿—平倉—熔斷」的連鎖反應。

保證金貸款餘額由 38.6 兆韓圜回落至約 33.4 兆韓圜，跌幅約 13%

7 月累計強制平倉金額約 3,442 億韓圜

逾 120 萬個槓桿帳戶觸及追繳或斷頭線，約 32 至 36 萬個完全平倉

槓桿 ETF 與跨市場結構性產品

除傳統保證金外，槓桿 ETF 把槓桿從券商信貸延伸至資產管理產品層面。路透報導指出，2025 年南韓散戶已投入約 23 億美元於槓桿 ETF，主要押注 KOSPI 上升趨勢，同期 KOSPI 自 2025 年初累積升幅約達 130%。槓桿 ETF 的「每日再平衡」機制在波動環境下製造路徑依賴效應，並在市場急跌時以倍數放大損失。彭博報導指出，南韓金融服務委員會（FSC）在 7 月下旬的緊急市場會議後，宣布限制散戶對槓桿 ETF 的存取，並曾下令暫停 KOSPI 200 及 KOSDAQ 150 成分股上的新空頭部位。

跨市場槓桿的典型是掛鈎香港恒生中國企業指數（HSCEI）的股票連結證券（ELS）。2021 年發行、掛鈎 HSCEI 的系列產品在指數持續下跌後觸發損失機制，早於 2024 年初即造成散戶重大本金損失。這說明韓國散戶的槓桿風險並不限於本土，而是透過結構性產品延伸至海外市場，形成跨市場槓桿風險網絡——港股波動可觸發韓國散戶結構性損失，韓股波動又能透過資金流反饋至港股，形成波動共振。理解這種聯動，是掌握港股衍生品市場系統性風險的重要基礎。

衍生品與程式交易：微結構層面的放大器

【槓桿會放大收益或虧損，並增加風險。】

韓股的高度衍生品化構成波動的第二層放大器。根據韓國資本市場研究院的分析，KOSPI 200 期貨市場曾在全球排名第六，選擇權市場更高居全球第一。世界交易所聯合會（WFE）統計指出，KRX 的 KOSPI 200 合約在全球股權衍生品交易量中佔有相當高權重，以至於單一市場的合約設計變動足以顯著影響全球統計數字。

槓桿 ETF 透過期貨實現倍數放大，結構性產品透過選擇權組合構建收益曲線；在市場急升或急跌時，這些產品的伽馬交易與德爾塔對沖需求會轉化為現貨市場的額外買賣壓力，令指數波動呈現「反向自我強化」。這正解釋了為何 2026 年邊車頻繁觸發——期貨市場的短期價格變化往往遠大於現貨。當邊車在 134 個交易日內觸發 38 次，它已不再是偶發事件，而成為市場微結構中的常見停頓節點，部分高頻交易者甚至可能「預期邊車」並圍繞流動性暫停與恢復調整策略，削弱其穩定效果。

散戶行為與主題集中：情緒與結構的雙層疊加

散戶主導與行為偏誤

韓股近年呈現明顯的散戶主導特徵。《經濟學人》的分析以「韓國股市是否變成賭場」為題，指出韓股自 2025 年初起在短時間內幾乎錄得三倍升幅，隨後暴跌蒸發近 2 兆美元市值。在行為金融層面，散戶容易出現過度自信、羊群效應與賭徒謬誤——當虧損出現時，部分散戶傾向透過加倉或轉向更高槓桿產品「翻本」，在市場持續下跌時承受更大損失。媒體敘事在升浪期以「散戶致富」強化致富形象，在暴跌期則轉為「慘遭洗倉」，於心理層面放大恐慌，令散戶在熔斷解除後傾向立即平倉逃離。

單一主題的結構脆弱性

2025 至 2026 年的升浪高度依賴記憶體晶片與 AI 相關科技股。彭博報導指出，記憶體板塊的強勁升勢是推動 KOSPI 飆升的核心引擎，但在 7 月中旬記憶體股回調後，整體升勢被迫中止。KOSPI 指數中大型半導體與科技股權重極高，少數龍頭的市值波動可對整體指數產生顯著影響；當散戶保證金與槓桿 ETF 的主要標的集中於同一板塊時，該板塊的價格波動便直接決定槓桿部位的存續。主題輪動失衡使市場在記憶體板塊由升轉跌時缺乏替代主題承接資金，資金流出與槓桿平倉同時發生，引致指數短時間內急跌。

監管應對與港股風險啟示

韓國政府在 2026 年中把股市波動正式視為宏觀金融穩定問題。財政部長於 7 月下旬召集緊急市場會議，會後承諾採取市場穩定措施並收緊散戶對槓桿 ETF 的存取；FSC 亦禁止在 KOSPI 200 與 KOSDAQ 150 成分股建立新空頭部位。這些短期工具與邊車、熔斷機制形成互補，但空頭限制在中期內可能對流動性與價格發現造成負面影響，監管當局須在穩定與效率之間取得平衡。IMF 的報告建議韓國加強對銀行與非銀行金融機構的宏觀審慎監管，並對複雜衍生品加強壓力測試。

從港股視角審視，兩地共通點鮮明：皆為高衍生品化、高跨境資金、高主題集中的市場。港股的恆指期貨與 HSCEI 掛鈎衍生品與韓股的 KOSPI 200 合約功能類似；港股在中概科技與中資金融板塊上亦存在高集中度。制度差異在於港股並無指數熔斷，而更多依賴個股停牌與衍生品保證金要求；港股對部分高槓桿產品採取專業投資者限制，散戶槓桿門檻相對較高。核心觀察點在於：槓桿會放大盈利與虧損，其整體風險還會受到投資者結構、產品機制與持倉集中度影響當集中度過高且缺乏適當性管理時，市場在外部衝擊下易出現連鎖平倉。

單股槓桿 ETF 與期權監管轉折

韓國單股槓桿 ETF 在 2026 年由「政策主導、資金追捧」急速演變為「波幅失控、監管急剎」的完整路徑，為投資者提供了一個觀察高槓桿波動風險、衍生品流動性風險與監管干預風險的實證樣本。以下拆解產品結構、做市與追蹤誤差、強制再平衡與交易限制機制，如何在高度集中的市場結構中放大波動與流動性錯配。

槓桿化的宏觀背景與制度演變

【槓桿會放大收益或虧損，並增加風險。】

截至 2026 年初，韓國股市在人工智能、半導體及出口復甦敘事帶動下急速上升，當局一度視之為吸引資本、穩定韓圜匯價的契機。活躍股票交易賬戶一度攀升至約一億零二百萬個的歷史新高，槓桿產品自然成為政策工具箱之一。國際貨幣基金組織在 2025 及 2026 年的《全球金融穩定報告》中，已指出金融體系槓桿水準持續上升，並以現金期貨基差交易為例，展示 GARCH 模型估算的 95 百分位 VaR 在一週內潛在虧損急劇擴大，反映高槓桿策略中小幅價格變動亦可演化為系統性風險事件。

值得關注的認知落差在於，韓國金融當局在 2025 年以前的金融穩定評估中，一度認為單股槓桿 ETF 對市場風險的影響「有限」，顯示決策者對產品機構設計與行為動態的理解存在滯後。這種評估錯誤與後來的監管急剎形成強烈反差，提供了觀察政策反應函數的生動樣本。

FSC 於 2026 年 1 月 30 日公布資本市場法修訂建議，容許本土上市單股 ETF 與 ETN，打破原有「至少十隻成分股、單一權重不超過三成」的分散投資要求。槓桿倍數方面，FSC 刻意參考美國 2020 年 10 月後的做法，限制槓桿 ETF 與 ETN 倍數在二倍（200%）以內。制度亦要求投資者在原有一小時先修課程外，額外完成一小時密集學習，並將一千萬韓圜保證金門檻擴展至海外槓桿產品，同時要求產品名稱清楚標示「single-stock」，此命名規範與香港證監會 2016 年批准槓桿及反向 ETF 的要求頗為類似。

產品爆發與內生風險機制

2026 年 5 月 27 日，韓國首批單股槓桿及反向 ETF 與 ETN 正式上市，標的集中於三星電子與 SK hynix。短短一個月內共推出十六隻相關產品，因兩家公司在 KOSPI 權重極高，槓桿產品一推出即吸引大量散戶資金湧入，令市場波幅在數週內急劇攀升。

集中度與槓桿的疊加

根據韓國央行（BoK）書面說明，Samsung 與 SK hynix 合計約佔 KOSPI 總市值的 55.3%，交易金額占約 63.5%，幾乎形成「雙頭壟斷」結構。任何集中於這兩隻股票的槓桿產品，都天然具有「準指數槓桿」性質。槓桿 ETF 採用每日再平衡機制：標的上升時需主動加倉維持槓桿倍數，下跌時則需減倉賣出。在高權重股票中，此再平衡行為本身便對股價產生推波助瀾效果，形成「順勢放大」。

做市與追蹤誤差

監管機構在 2026 年 7 月宣布新一輪保護措施時，要求流動性供應商（LP）將產品市價與資產淨值（NAV）偏離度上限由 3% 收緊至 2%。做市商在架構中肩負雙重角色：二級市場持續提供買賣報價，並透過申購贖回機制在一級市場調整頭寸。歐洲投開發銀行的風險管理披露將流動性風險區分為「資金流動性風險」與「市場流動性風險」，槓桿 ETF 的 LP 在急劇市況中往往同時面臨兩者：贖回潮來臨時須迅速變現標的資產以支付款項，而在現貨市場買盤不足時大量拋售會引致價格滑落與交易成本擴大。

追蹤誤差門檻收緊名義上加強投資者保障，但在極端市況中反而可能迫使 LP 在更緊時間窗口內作出更大規模資產調整，加劇短期波動。做市商行為本身即是一項風險因子：在資金流向與市況同時惡化時，LP 可能因自身風控限制而縮減報價規模，引致流動性真空。這種「殭屍波幅」現象的核心，是價格波動源於產品機制與交易結構的互動，而非新資訊或基本面變化。

監管緊急叫停與政策急轉彎

隨着 sidecar 啟動次數創高，FSC 在 2026 年 7 月 16 日宣布暫時停止新上市單股槓桿 ETF 與相關槓桿交易型產品，維持至「市場狀況穩定」為止。同時將基本保證金要求由一千萬韓圜提升至三千萬韓圜。新保證金原擬 8 月 5 日實施，但監管機構在 7 月 24 日宣布提前至 7 月 31 日生效。三千萬韓圜約相當於二萬美元出頭，此門檻幾乎將槓桿 ETF 交易限定於較大戶或高凈值散戶。配合停止推廣活動、將最小交易單位由一股提升至二十股及額外進階課程，形成「資金門檻＋行為限制＋銷售壓抑」的三重收緊。

FSC 並未立即強制下市既有產品，而採取「禁增不減」策略。這一方面避免立即強制贖回引致技術性崩跌，另一方面容許市場自然消化部分槓桿頭寸。惟若散戶在新規生效前集中拋售，仍可能造成額外拋售壓力，構成須留意的「政策變點風險」。監管語調的逆轉為理解監管風險提供線索：BoK 在上市初期評估影響「有限」，僅約十天後即在回覆國會質詢時態度急轉，警告單股槓桿 ETF 可能加深市場集中、放大波動並強化單向交易流。金融監管服務局長更在國會表示「後悔未阻止產品上市」。

期權新產品與衍生品結構調整

Korea Exchange 計劃自 2026 年 6 月起推出單股週期權，合約到期日定於每週四，並著手開發 ETF 週度及月度期權，同時為 KOSPI 200 與 Kosdaq 150 週期權增加週二、週三及週五到期選項。週期權因合約期限極短，期權價格對標的短期波動的敏感度（gamma）極高。當週期權與單股槓桿 ETF 同場存在時，標的股票便出現槓桿倍數與高 gamma 的「雙重疊加」，散戶綜合槓桿倍數可能遠高於表面的二倍。

多到期結構帶來流動性碎片化風險：交易需求在不同到期日合約間分散，導致單一合約流動性不足，做市商為維持多個合約報價增加自身風險管理壓力。臨近到期的「gamma squeeze」風險亦不容忽視。這要求風險管理在流動性層面，從「月度風險視角」轉向「週度甚至日度視角」。

港股衍生品市場：結構性映射

【槓桿會放大收益或虧損，並增加風險。】

港股衍生品市場的量化輪廓（2025–2026）

根據港交所 2026 年上半年市場更新，2026 年上半年現貨市場平均每日成交額約 2,830 億港元，較 2025 年上半年 2,402 億港元上升約 17.8%，六月單月更達約 3,191 億港元，按年升幅約 38.6%。同期期貨及期權市場平均每日成交量約 181 萬張合約，股票期權平均每日成交量增至約 942,162 張。在 ETP 方面，港交所 2025 年 9 月市場洞察指出，截至 2025 年 9 月底，香港 ETP 市場資產管理規模約 6,540 億港元，按年增長約 34.1%，周轉率約 14.7，為全球最高，反映本地 ETP 被頻繁用作短線交易及槓桿策略工具。

槓桿及反向產品方面，截至 2025 年 9 月底所有在港上市的槓桿及反向產品合計平均每日成交額約 36 億港元，較去年同期上升約 51%。香港於 2025 年引入亞洲首批單股槓桿及反向產品，為對照韓股案例提供直接連繫。科技主題 ETF 在同期資產管理規模約 1,201 億港元，按年增加約 102%，其高波動特性使上掛槓桿產品對市場整體波動具更強傳導效果。

三類槓桿工具的風險路徑

牛熊證：貼價槓桿與強制收回風險

港交所牛熊證常見問題將 CBBC 界定為追蹤指定標的表現的結構性產品，其價格傾向反映標的現價變動，具貼價特性。每一隻牛熊證上市時即設定收回價（Call Price），若標的現價在觀察期內任何時間觸及或穿越該價位，即觸發強制收回事件（MCE），該系列即時終止並停止交易。N 類 CBBC 收回後投資者不獲任何現金支付，損失全部本金；R 類則可能獲得殘值，但最壞情況下亦可為零。當 CBBC 接近收回價時，其價格波幅可能高於理論估值，因市場預期一旦觸價即被收回，因而在該區域出現流動性急縮與報價急變。

窩輪：引伸波幅與時間值衰減

港交所窩輪常見問題說明，窩輪價格分為內在值與時間值，時間值隨到期日臨近而遞減至零。引伸波幅（IV）代表市場對標的未來波動性的預期，其水平越高，窩輪理論價格亦越高。當市場預期某股份波動加劇或衍生產品需求增加時，相關窩輪引伸波幅通常上升。窩輪的實際槓桿在基本槓桿比率上乘以對沖值（Delta），由於認購與認沽窩輪的 Delta 介乎 0 至 1 或 -1 至 0，實際槓桿往往在倍數上顯著高於名義槓桿。當標的價格接近行使價時，Delta 與 Gamma 對細微變動極為敏感，令窩輪價格在價內與價外臨界區域出現較大弧度變化。

槓桿及反向 ETF：日內重設與追蹤誤差

香港投委會槓桿及反向產品常見問題指出，若基金淨衍生品風險敞口超過淨資產值的 50%，即根據 UT Code 第 8.8 段被視為結構性基金。由於槓桿倍數按每日基礎重設，長期累積回報取決於路徑依賴性；當標的高波動且方向頻繁反覆時，槓桿 ETF 的幾何累積回報往往偏離投資者直觀預期。

波動敏感度、牛熊分界線與集中持倉風險

「牛熊線」用以形容集中大量牛熊證街貨的關鍵價格區域。當標的價格逼近此臨界點且市場情緒偏向同一方向時，附近的價格行為往往呈現非線性。根據港交所結構性產品透視報告，2025 年 4 月結構性產品平均每日成交額約 184 億港元，佔現貨市場約 6.7%；以恒生指數為標的的結構性產品成交佔比約 69.1%，五大本地龍頭股（騰訊、阿里巴巴、小米、美團及港交所）合計佔比約 22.3%。這意味超過九成的結構性產品成交集中於少數指數及藍籌股，為槓桿風險傳導提供狹窄管道。

集中持倉的急跌風險在於：一旦「牛熊線」被突破，集中街貨的收回事件及發行人對沖平倉可能放大標的價格的單向波動，形成自我強化的價格動能。這種結構與韓股晶片股槓桿 ETF 案例形成對照——韓股槓桿集中於單股 ETF，港股則集中於牛熊證與窩輪。港交所資料顯示，截至 2026 年 7 月底，聯交所上市衍生權證約 7,219 隻，牛熊證約 5,664 隻，當月新增上市牛熊證約 2,751 隻，反映結構性槓桿供給在高水平仍持續擴展。

流動性風險與監管干預的制度回應

衍生品流動性風險在接近收回價或行使價區域尤為突出。當持有人在恐懼失去全部本金下提前平倉，加上發行人為管理潛在收回事件調整對沖，可能在關鍵價位形成技術性買賣壓力與報價急變。互聯互通機制進一步將槓桿 ETF 成交擴展至跨市場資金池：根據上半年更新，南向與北向 ETF 平均每日成交額分別約 6.1 億港元及 4.9 億人民幣，按年增加約 61% 及 84%，使港股槓桿風險可能在跨境資金雙向流動中生成更複雜的反饋結構。

在監管干預層面，證監會 2026 年修訂版上市結構性基金通函將框架擴展至涵蓋以香港上市、具高流通量及超高市值股票為標的的單股槓桿及反向產品。通函規定所有槓桿及反向產品的最大槓桿倍數為 2 倍及 -2 倍，發行人須持續監察產品容量並維持合理緩衝。就單股產品，通函引入更嚴格的發行人資格準則，要求制訂穩健業務應急計劃，並規定一旦標的股票短暫停牌或停牌，產品必須自動暫停買賣，以避免在標的無法自由交易時槓桿 ETF 持續運作引致價格失真。

估值修復風險與韓港制度對照

估值修復風險在窩輪市場尤為顯著。當市場對某股份波動預期急速上升，窩輪引伸波幅隨之提高，使窩輪在標的未動之前已積累高時間值；當事件落地或波動預期回落，引伸波幅收縮可能對窩輪價格造成急跌，投資者實際回報與標的表現產生顯著偏差。證監會非複雜及複雜產品指引將窩輪、牛熊證、上市期權、槓桿及反向產品及合成 ETF 界定為複雜產品，須接受適當性評估與風險披露要求。

韓國當局採取「直接打擊產品」方式收緊規則以抑制需求，相關產品交易量在政策介入後顯著萎縮。相較之下，香港採取較為結構化的策略，並未禁止單股槓桿產品，而是透過槓桿倍數上限、標的範圍限制、容量管理及自動停牌機制建立多重防線。這種制度定位顯示，香港在保留槓桿工具策略性價值的同時，以層層防火牆降低出現類似韓股極端波動事件的可能性。可評估的分析架構包含產品結構、街貨分布、標的集中度、引伸波幅、牛熊線位置與追蹤差異等多維指標。

結構性比較彙整

產品類型 標的性質 槓桿倍數機制 再平衡／敲出 主要風險傳導途徑 韓國單股槓桿 ETF 單一權重股，集中半導體 主要二倍，日內目標二倍回報 每日再平衡調整標的持倉 再平衡直接影響標的股價並推動 KOSPI 波幅 香港槓桿及反向 ETF 多為指數或主題籃子 一至二倍，部分三倍 每日再平衡，標的分散度較高 主要影響指數期貨與籃子股票 香港牛熊證 單股或指數 數倍至數十倍 觸及召回價即敲出 敲出集中於特定價位 香港窩輪 單股或指數 高，視距到期與價外程度 無敲出，到期結算 高 gamma 驅動發行人對沖交易

韓國單股槓桿 ETF 風險呈高度規律性，可在每日收市前集中爆發，較易於模型中量化，但規模一旦擴大便可能產生系統性危機。香港牛熊證與窩輪風險則分散於不同觸發事件與到期日，需透過街貨分布與召回價密度預測。理解這些差異，是建立港股槓桿產品風險認知的基礎。

情境推演與回撤計算：非線性放大效應

【以下為假設性計算示例，僅供說明槓桿機制，不代表任何實際交易結果。】

研究背景與問題設定

南韓在 2024 至 2026 年間迅速興起單一股票槓桿 ETF，以記憶體晶片龍頭 Samsung Electronics 與 SK Hynix 為核心標的，形成結構性槓桿與散戶集中交易的雙重疊加現象。追蹤 SK Hynix 的二倍槓桿 ETF 規模甚至超越韓國歷史最悠久、追蹤綜合股價指數的 ETF，反映市場資金高度集中於高波動半導體主題。在政策層面，南韓財政部長曾公開為散戶於槓桿產品上錄得的損失致歉，並披露自單股槓桿 ETF 引入後，散戶淨買入金額約達 14 兆韓圜，外資僅約 2 兆韓圜，顯示風險暴露高度集中於本地零售持有人。

當底層半導體股價在高估值與景氣循環轉折下急跌時，槓桿產品的日內再平衡機制放大了累積虧損與波動拖累，觸發大規模保證金追繳與強制平倉連鎖反應。核心研究問題為：若港股在 AI 或半導體主題上出現類似的估值壓力與槓桿集中，在何種槓桿倍數與標的回調幅度下，資產淨值與保證金壓力將出現非線性放大。

槓桿結構與港股監管框架對照

南韓市場的單股槓桿 ETF 多採日內目標槓桿設計，透過期貨、互換等衍生工具建構約 2× 的價格敞口。日內再平衡意味著在高波動環境下的結構性拖累：當標的反覆上落，即使期末價格與起點相近，槓桿 ETF 仍可能因每日重新調整敞口而錄得顯著虧損。若再疊加散戶透過融資或保證金借款持有槓桿 ETF，整體槓桿層數實際上可能遠高於產品標示的名目倍數，加深回撤與爆倉的複合放大。

香港證監會於 2016 年發出槓桿及反向產品通函，明確界定此類產品須符合《單位信託及互惠基金守則》規定，並在命名上不得使用「ETF」字眼，須清楚標示槓桿倍數及「每日」再平衡特徵。初始階段設定槓桿產品最高為二倍、反向產品最高為負一倍。CSOP 於 2025 年在港交所推出亞洲首批九隻單股 L&I 產品，標的包括 NVIDIA、Tesla、Coinbase 及 MicroStrategy 等，採合成複製策略追蹤美股單股每日二倍或負二倍價格變動，管理費約為每年資產淨值的 1.6%。

港交所在 2026 年宣布調整客戶保證金框架。改革前客戶初始保證金目前以清算所（CH）保證金的 1.33× 為基準。第一階段預定於 2026 年 9 月 21 日把初始保證金倍數降至 1.2×；就股票期權以外的衍生品，維持保證金將調整至 1.0× CH margin，而股票期權在第一階段仍維持相等於客戶初始保證金。第二階段目標為 2027 年 3 月，初始保證金擬降至 1.1×、維持保證金最低為 1.0× CH margin，但仍須監管批准。 較低的保證金倍數提升資金效率，但在標的出現 20% 至 30% 逆轉時，客戶可用於吸收虧損的緩衝墊相對縮小，強制平倉觸發點更容易被穿越。

標的資產波動特徵與估值壓力

美國半導體產業於截至 2026 年 8 月的近一年錄得約 62% 整體漲幅，指數層面本益比約 50.9×，市值約 7.4 兆美元，且過去數月本益比曾一度高達 67.9×。個股層面呈現極端分化：NVIDIA 本益比約 34×，Broadcom 高達約 69.4×，Micron 一年回報率逾 600%，Intel 一年升幅亦超過 400%。高波動吸引尋求短期回報的資金，高估值則意味一旦成長預期修正，股價可能出現 20% 至 30% 或更大急跌。

港股方面，恒生科技指數在過去兩年歷經由牛轉熊的劇烈波動，自某輪高位起計曾回落超過 20%，技術上步入熊市。截至 2023 年第四季，成分股季度盈利按年大跌約 30%，為近三年最弱。2026 年更出現內地投資者規模撤出港股科技類股份，令板塊估值承受基本面下修與跨境資金淨流出的雙重壓力。這些歷史回調可視為情境設計的實證下界。

情境設計方法論

「最大回撤」定義為投資組合資產淨值由高點跌至低點的最大百分比跌幅。在槓桿 ETF 中，最大回撤同時受槓桿倍數與每日再平衡的複利效應影響。若底層價格變動為 r，槓桿倍數為 L，則多日淨值路徑應為各日 (1 + L × r) 的連乘積再減一，而非單純將總回報乘上 L。在正負回報交替時，槓桿 ETF 的最終淨值往往低於直觀預期。

情境框架選定兩類標的：港股 AI／科技主題（恒生科技指數）與港股半導體及設備板塊。設定兩個壓力情境：標的自高位回調 20%（技術性熊市門檻）及 30%（較嚴重的系統性調整）。槓桿倍數分析一倍、二倍及假設性三倍三種情形。短期採「一次性價格跳跌」模型，中期則考慮多日震盪與結構性拖累。

港股 AI 主題回調情境推演

【以下為假設性計算示例，僅供說明槓桿機制，不代表任何實際交易結果。】

一倍產品在標的跌 20% 至 30% 時，資產淨值最大回撤約等同指數跌幅。若投資者透過期貨取得市場敞口，逆向價格變動可能在標的完整回調幅度實現之前觸發追加保證金或強制平倉；實際觸發點取決於名義敞口、初始及維持保證金、已有帳戶權益和經紀商規則。

二倍槓桿 L&I 產品在一次性跳跌情境下若忽略費用、追蹤誤差、停牌及市場微結構影響，單一計算期的回報可近似標的回報的二倍 ：標的跌 20% 對應約 40% 虧損，跌 30% 對應約 60%。在多日震盪模型中，假設指數連續五日每日跌 5%，無槓桿累計跌幅約 23%，二倍槓桿每日跌 10%，累計約 41%。若投資者以二倍 ETF 作抵押再融資，自有資金僅佔名義敞口 25%（相當於四倍槓桿），當名義敞口出現 40% 損失時，損失相對初始 25% 自有資金可超過 100%；帳戶亦可能在完整跌幅實現之前觸發追繳或強制平倉，實際結果取決於融資和保證金條款。

假設三倍槓桿產品在標的跌 20% 時虧損約 60%，跌 30% 時達 90%，接近資本全數蒸發。在五日每日跌 5% 的路徑下，三倍產品每日跌 15%，累計約 56%，呈現接近指數級的放大。此極端情境雖未必在香港制度下直接出現，但為理解韓股散戶非線性槓桿風險提供直覺圖像。

槓桿倍數 標的一次性跌 20% 標的一次性跌 30% 五日連跌（每日 5%）累計 一倍 約 -20% 約 -30% 約 -23% 二倍 約 -40% 約 -60% 約 -41% 三倍（假設） 約 -60% 約 -90% 約 -56%

港股半導體主題壓力測試

【以下為假設性計算示例，僅供說明槓桿機制，不代表任何實際交易結果。】

以港交所改革前後保證金倍數構建情境：假設清算所初始保證金為名義敞口 10%，改革前客戶初始保證金為 13.3%。在二倍槓桿下，投資者名義敞口 200 單位、自有資本 26.6 單位，標的跌 20% 時 ETF 虧損 40 單位，自有資本跌至 −13.4 單位，出現赤字，券商必然於跌幅完全實現前觸發可能強制平倉。三倍槓桿情境下，自有資本約 33 單位，標的跌 20% 即虧損 60 單位，強制平倉可能在完整 20% 跌幅實現前觸發；具體門檻取決於保證金和帳戶條款。

這說明槓桿倍數對保證金壓力的放大可能呈現非線性。從一倍到二倍，在相同保證金緩衝下，較高槓桿會令帳戶更快接近追繳或強制平倉門檻恒生波動率指數（VHSI）急升會進一步加劇槓桿 ETF 的滑點與再平衡成本，使最大回撤超出名目倍數所預示的水準。VHSI 期貨以近月及次近月恒指期權的價外合約價格為基礎，衡量市場對未來 30 日恒指隱含波動的預期，可作為極端虧損情境的輔助參數。

非線性放大效應的綜合結論

【以下為假設性計算示例，僅供說明槓桿機制，不代表任何實際交易結果。】

若以標的回調幅度為橫軸、保證金壓力為縱軸作概念性情境分析，較高槓桿通常會令帳戶更快接近追繳和強制平倉門檻。此「階段性跳升」源於保證金門檻與槓桿虧損速度的交互作用：當回調逾臨界點，微小的額外跌幅足以將強制平倉概率由中等推升至極高。

部分市場參與者會把 L&I 產品用於短期市場敞口或對沖安排，但實際用途及風險管理方法因投資者和產品而異。 證監會在非集中結算股權期權的雙邊保證金要求上與英國及歐盟同步，延後至 2026 年生效，避免監管套利。制度可限制槓桿上限與保證金要求，但若散戶行為呈現槓桿順周期特徵並缺乏對沖能力，韓股式爆倉情境仍可能在港股 AI 與半導體主題上重演。

風險管理框架與市場前景

槓桿風險的核心不只取決於名義倍數，也取決於高度主題化、估值拉升周期中的行為放大效應。以下以韓股與港股的制度對照為基礎，拆解高槓桿波動風險、衍生品流動性風險、監管干預風險、估值修復風險，以及集中持倉在急跌時面臨的強制減倉壓力，並映射至一般性的風險分析架構。

【槓桿會放大收益或虧損，並增加風險。】

高槓桿波動風險：路徑依賴與估值拉升的雙重放大

槓桿與反向產品的回報結構普遍具有路徑依賴特徵，其多日回報不僅取決於標的終值，還取決於中途波動路徑的形狀與幅度。當市場質疑盈利與估值的匹配度時，槓桿結構會放大價格回調，引發更劇烈的贖回與平倉壓力。韓股於 2025 年度表現亮麗，KOSPI 指數年初至今升幅一度接近三成，強勁升勢疊加半導體股估值急速拉升，吸引大量散戶資金進入槓桿 ETF，形成典型的順勢槓桿加倉現象。

正如 2025 年全球半導體板塊在估值高企後出現的回調，槓桿結構的尾部風險在漲勢尾段尤為突出。若止損僅根據終值跌幅設計，而忽略日內波動路徑，槓桿產品在高波動環境中可能在尚未觸及終值止損水平前，已因路徑效應出現重大回撤。風險管理架構可將止損設計成多層次結構，既包括日內波動觸發，也包括多日累積回撤觸發。

【槓桿會放大收益或虧損，並增加風險。】

衍生品流動性風險：冷靜期內的定價複雜性

香港交易及結算所有限公司於 2016 年引入波動控制機制（VCM），採用個股層面的動態價格限制。恒生綜合大型股成分股限制為 ±10%，中型股為 ±15%，小型股為 ±20%，觸發後啟動五分鐘冷靜期。VCM 的一大特點在於衍生產品沒有價格限制——當基礎證券觸發冷靜期時，其相關認股證及牛熊證仍可自由定價與交易。

這種設計為高槓桿投資者提供了額外交易渠道，同時增加了冷靜期內槓桿風險重新分配的複雜性。基礎證券價格受限而衍生工具無限制，容易出現溢價或折價放大的情況。在拍賣時段方面，開市前集合競價（POS）設有 ±15% 價格限制，收市競價時段（CAS）則有 ±5% 限制。由於許多風險平倉與大額倉位調整往往安排在收市前段，CAS 價格限制對日終再平衡尤其重要，因此，日終前的流動性與價格限制應作為市場微結構分析的一部分，而不應把某一固定時段描述為普遍適用的減倉或平倉時點。

監管干預風險：供給限制與資本約束的雙重收緊

韓國金融委員會（FSC）於 2026 年中公布措施，暫停所有單一股票槓桿交易所買賣產品的新上市，理由是相關產品在短期內爆發式流行，放大了市場波動與集中度風險。當局同步將零售投資者參與槓桿 ETF 的最低現金結餘由 1,000 萬韓圓上調至 3,000 萬韓圓。此舉實質上構成一個槓桿前置審查機制，把槓桿使用鎖定在財力較充裕的投資者群體，顯示監管態度由披露為主轉向實質數量控制。

香港的監管干預路徑則偏向資本約束。香港金融管理局在《監管審查過程》指引中，透過 CA-G-5 模組要求銀行對分享融、保證金融資及新股認購融資等曝險作出審慎風險權重處理，相關審查要求於 2026 年起正式生效。這種資本約束為市場槓桿使用提供宏觀上限，在極端情境中可透過資本要求迫使銀行收緊槓桿供給。分析時可把監管變動作為事件風險變數之一，但不應將監管公告直接轉化為具體槓桿調整或交易指令。

估值修復風險：主題溢價與周期逆轉的長尾效應

半導體板塊是槓桿策略最常涉足的高貝塔主題之一。2025 年，全球半導體股票在經歷一輪升浪後出現顯著回調，市值合計蒸發約 5,000 億美元，反映市場開始質疑部分半導體股的估值水平是否合理。韓股三星電子與 SK 海力士等龍頭企業居於這一周期核心，亦是單一股票槓桿 ETF 的主要標的，槓桿結構在回調時同樣放大損失。

於區域估值錨點方面，以恒生指數約 24,300 點水平計算，該目標暗示未來一年半左右仍有一定上行空間，但並非處於極端低估或高估區間。AI 主題常出現估值溢價，中國國務院國資委於 2025 年世界人工智能大會公布首批 40 個戰略性高價值 AI 應用場景，惟政策落地時間表可能長於市場短期投機周期，構成時間錯配風險。對半導體板塊的風險分析可額外考慮槓桿敏感度、流動性及回撤情境。

集中持倉與強制減倉風險：熔斷、邊車與分層退出

韓交所的市場穩定機制透過熔斷與邊車實現。當 KOSPI 指數單日跌幅達約 8% 時觸發熔斷，全市場暫停交易約 20 分鐘；邊車機制則在價格急跌時暫停程式交易約 5 分鐘。這種整體熔斷設計有助抑制系統性恐慌，但可能令槓桿平倉行為在冷靜期結束時集中爆發，使槓桿策略的時間風險更難預測。

單一股票槓桿產品使風險高度集中於少數大型半導體股，當相關公司股價因估值調整或行業周期逆轉而急跌時，槓桿產品損失呈倍數放大，並透過贖回與被動平倉進一步施壓於基礎股票。在研究此类情境时，可重点观察熔断触发前后市场流动性、保证金追缴及强制平仓压力的变化，并评估冷静期机制对价格发现和交易行为的影响。

港股方面，分享融的追繳保證金水平可被視作外生止損觸發點。當分享融曝險在市場壓力情境下接近追繳水平時，銀行可能要求客戶補充保證金或減少槓桿曝險。若架構事前未考慮追繳機制，止損與再平衡指令可能與銀行追繳要求同時觸發，造成流動性壓力。因此，壓力測試可納入追繳門檻及潛在流動性影響

跨市場槓桿風險的戰略定位

韓股在監管上強調打擊違規與限制散戶槓桿供給，搭配熔斷與邊車機制，形成偏向硬約束的槓桿環境。港股則透過 VCM、拍賣價格限制、L&I 產品框架與市場探詢指引，並以銀行層面的分享融監管作為補充，構成重視微結構穩定與資訊紀律的環境。地緣政治層面，南海主權爭議於 2026 年中持續升溫，中國與菲律賓在黃岩島與仁愛礁一週內三度爆發摩擦，觸發區域聯合海上演習，透過資金流與風險偏好傳導至亞洲股市，構成系統性尾部風險。

槓桿產品風險不僅在倍數，更在標的集中度與再平衡機制

監管語言變化可作為觀察事件風險的因素之一

韓股雙頭壟斷結構下的系統性風險，高於港股多標的分散下的槓桿產品

制度性冷靜期與追繳水平可作為分析流動性及強平風險的重要變數

理解兩地在熔斷、邊車、VCM、監管指引與資金流上的結構性差異，可讓槓桿風險認知由單一市場戰術提升為跨市場戰略。IMF 在 2025 及 2026 年《全球金融穩定報告》所強調的槓桿上升與衍生品複雜化趨勢，正是韓股槓桿 ETF 風波在宏觀層面的投射。核心結論在於：槓桿倍數對資產淨值、保證金要求及強制平倉概率的非線性放大效應，構成跨市場風險輪廓的最關鍵維度；而 HSCEI 掛鈎 ELS 事件更說明，在全球資本互聯的環境下，槓桿風險管理需採取跨市場視角，而非局限於單一交易所。

常見問題與深度解答 (FAQs)