交易 Alaska Air Group - ALK 差价合约

关于 Alaska Air Group, Inc.

阿拉斯加航空集团有限公司从事航空公司的经营。 公司经营两家航空公司：阿拉斯加和地平线。 公司还包括麦基航空服务公司，一个航空服务提供商。 公司通过三个部分运营。 主线、区域和地平线。 干线业务包括使用阿拉斯加的波音或空客喷气式飞机在美国各地以及加拿大、墨西哥、哥斯达黎加和伯利兹部分地区为乘客和货物提供定期航空运输。 地区分部包括地平线和其他第三方承运人根据运力购买协议（CPA）在美国和加拿大境内较短距离的网络中为乘客提供定期航空运输。 地平线分部包括根据CPA出售给阿拉斯加的运力。 其干线业务包括阿拉斯加提供的波音737（B737）和空客A320系列（A320和A321neo）喷气机服务。 其区域业务主要包括由地平线和天西航空运营的航班。