交易 Abbott Laboratories - ABT 差价合约
关于 Abbott Laboratories
雅培实验室从事发现、开发、制造和销售多样化的医疗保健产品。 公司通过四个部门运营。 既定的医药产品、诊断产品、营养产品和医疗设备。 其成熟的医药产品部门包括胃肠病产品、妇女健康产品、心血管和代谢产品、疼痛和中枢神经系统产品以及呼吸系统药物和疫苗。 其诊断产品部门包括免疫测定、临床化学、血液学和输血医学领域的核心实验室系统；分子诊断聚合酶链反应（PCR）仪器系统；护理点系统；快速诊断横向流动测试产品，以及信息学和自动化解决方案。 其营养产品部门包括各种形式的婴儿配方奶粉和后续配方奶粉、成人和其他儿科营养产品及其他。
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