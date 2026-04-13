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交易 US Dollar Index - DXY 差价合约

98.73+0.35%
The chart shows the DXY index price data over the last 1 day, with a current level of 98.73, a high of 98.874, and a low of 98.671.
卖出

98.676

买入

98.73

0.054
低点: 98.671高点: 98.874
卖方：
22.905%
买方：
77.095%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.054
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.008559 %
(-$8.56)

使用杠杆的交易规模（大约值）$100,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$99,000.00

-0.00856%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.013361 %
(-$13.36)

使用杠杆的交易规模（大约值）$100,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$99,000.00

-0.01336%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量1
保证金1.00%
证券交易所
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
0.03%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

交易 US Dollar Index - DXY 差价合约

 

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
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