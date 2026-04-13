交易 US Dollar Index - DXY 差价合约
最新指数文章
纳斯达克100指数预测：美国科技100指数价格分析与第三方目标
根据2025年4月23日开盘价9,201.47美元，美国科技100指数截至2025年4月下旬同比下跌约5.08%，年初至今下跌11.21%。
09:59, 19 五月 2025
香港股市指数 (HK50) 未来展望：是时候投资中国了吗？
查看来自第三方分析师的最新香港股市指数 (HK50) 预测，包括价格走势、技术面分析和客户情绪等内容。
15:09, 10 十月 2025
关税生效背景下如何交易纳斯达克100指数
科技股大涨助力市场反弹，纳指期货走高；投资者密切关注关税影响及美联储政策走向
14:03, 7 八月 2025
交易道琼斯：财报成为焦点
美国关键股指的价值上周落后于科技股权重较高的指数，但其技术面前景依然看涨，对于CoT投机者来说仍然是净多头偏向的故事。
16:38, 21 七月 2025
全球金市：金价下跌，因美元走强且美联储降息预期减弱
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中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均跌，CFETS指数降至100.25
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重温-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾
Reuters News•Europe
《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾
Reuters News•Europe09:29 (UTC), 10 undefined 2026
《汇市短评》交易员已解除270亿美元多仓，为欧元进一步上涨腾空间
Reuters News•Europe08:05 (UTC), 10 undefined 2026
全球金市：金价料录得周线三连涨，美国利率前景抵消美元走强的影响
Reuters News•Europe06:06 (UTC), 10 undefined 2026
全球金市：金价料录得周线三连涨，伊朗停火乐观情绪打压美国加息预期
Reuters News•Europe01:47 (UTC), 10 undefined 2026
中国汇市：人民币兑美元中间价暂时脱离近三年高位，较路透预测偏弱约340点
01:24 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
中国汇市：路透测算的人民币中间价料升至6.8313元附近，隔夜美元小幅回落
00:24 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
全球金市：金价上涨逾1%，美伊停火协议和CPI数据备受关注
Reuters News•Europe18:00 (UTC), 9 undefined 2026