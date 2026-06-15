IPO Stripe – как торговать акциями Stripe
Узнайте подробнее о предстоящем IPO Stripe, изучите ключевые факторы, которые могут повлиять на цену ее акций, а также узнайте, как торговать акциями технологических компаний посредством CFD.
Когда состоится IPO Stripe?
Stripe пока не объявила официальную дату своего первичного публичного предложения акций (IPO). По состоянию на январь 2025 года компания остается частной, несмотря на постоянные слухи о возможном листинге акций.
В отчетах говорится, что Stripe изучила несколько вариантов IPO, включая прямой листинг или традиционное публичное предложение акций. В 2025 году компания, специализирующаяся на онлайн–платежах, оценивалась примерно в $91,5 млрд, что значительно ниже ее пиковой оценки в $95 млрд в 2021 году. Хотя попытка привлечь средства привела к отсрочке IPO, она также указывают на то, что в конечном итоге Stripe станет публичной ради привлечения долгосрочного капитала.
Пока нет подтвержденных сроков проведения IPO трейдеры, кого интересует финтех-сектор, могут изучить конкурентов, уже представленных на бирже. Например, PayPal или другие компании, специализирующиеся на платежах.
Stipe – что это за компания?
Stripe – это частная финтех-компания, которая предоставляет услуги по обработке платежей и финансовую инфраструктуру для бизнеса. Основанная в 2010 году ирландскими предпринимателями Патриком и Джоном Коллисонами, компания Stripe имеет две штаб-квартиры – в Сан-Франциско (Калифорния) и Дублине (Ирландия).
Платформа Stripe позволяет компаниям принимать наличные и онлайн-платежи, работать с выручкой и оптимизировать финансовые операции. Она поддерживает транзакции по кредитным и дебетовым картам, а также с цифровых кошельков, таких как Apple Pay и Google Pay. Помимо обработки платежей, Stripe предлагает услуги по выставлению счетов за подписку (биллинг), функции выявления мошенничества с помощью Radar и даже может финансировать бизнесы в рамках программы Stripe Capital.
Несмотря на то, что слухи о проведении IPO ходят очень давно, Stripe по-прежнему остается частной компанией. В начале 2023 года компания оценивалась примерно в $65 млрд, что ниже ее пиковой оценки в $95 млрд на 2021 год.
Что может влиять на текущую цену акций Stripe?
Текущая цена акций Stripe, если компания станет публичной, может зависеть от различных факторов, включая объем транзакций, давление конкурентов, изменения в законодательстве и настроения на рынке в целом.
Рост выручки и объема транзакций
Stripe получает доход от комиссий, которые взимает при совершении транзакций на своей платформе. На ее эффективность могут влиять паттерны онлайн-покупателей и глобальные тенденции в электронной коммерции.
Например, во время пандемии COVID-19 резко вырос объем цифровых платежей, из-за чего в 2021 году оценка Stripe достигла рекордных $95 млрд. Однако, поскольку рост электронной коммерции замедлился в 2022-2023 годах, а высокая инфляция повлияла на покупательскую способность, стоимость компании снизилась примерно до $65 млрд после раунда привлечения финансирования в 2023 году. Продолжительное снижение объемов онлайн-платежей, особенно на ключевых рынках (США и Европа), потенциально может негативно сказаться на цене акций Stripe.
Конкурентный ландшафт
Stripe конкурирует с PayPal и Block в сфере цифровых платежей, отдельной нише финтех-сектора. В результате на цену могут повлиять занимаемая доля рынка, запуск новых продуктов или стратегические партнерства в отрасли. Если конкуренты внедрят более дешевые решения для обработки данных или заключат эксклюзивные контракты с крупными торговыми сетями, конкурентные преимущества Stripe ослабнут.
И наоборот, такие инновации, как продвинутые функции выявления мошенничества, интегрированные финансовые решения или усовершенствованные инструменты для разработчиков, могут укрепить позиции Stripe. Также на настроения инвесторов и трейдеров может повлиять успешность ее банковских услуг и финансовых продуктов, таких как Stripe Treasury и Stripe Capital.
Изменения в нормативно-правовой базе
Stripe находится под надзором регулирующих органов сразу в нескольких юрисдикциях. Изменения в правилах оплат, законах о конфиденциальности данных или требованиях по борьбе с отмыванием денег (AML) могут привести к затратам на комплаенс или ограничениям в деятельности.
Если правительства введут более строгие правила в отношении цифровых платежей или трансграничных транзакций, Stripe, возможно, потребуется корректировать свою бизнес-модель. Кроме того, компания вовлечена в несколько судебных тяжб (например, спор о комиссиях за обмен валюты и соблюдение законов о защите прав потребителей), и это тоже может влиять на восприятие рынка.
Макроэкономические факторы и процентные ставки
В периоды сильного экономического роста компании стремятся к масштабированию. Это приводит к росту объемов платежей и потенциально увеличивает выручку Stripe. Однако экономические спады, инфляция или повышение процентных ставок могут привести к снижению покупательской способности и расходов бизнеса, что негативно скажется на цене акций Stripe.
Оценка Stripe как быстрорастущей технологической компании также может быть чувствительна к изменениям в общем настроении по отношению к финтех-сектору. Если процентные ставки останутся высокими, растущие акции могут столкнуться с понижательным давлением, поскольку трейдеры могут переключиться на более стабильные доходные активы.
Отношение рынка к IPO в финтех-секторе
Успешные IPO других финтех-компаний могут дать представление о том, как Stripe может быть воспринята на публичном рынке. Если недавние листинги финтех-компаний конкурентов или поставщиков банковских услуг покажут хорошие результаты, это может свидетельствовать о высоком спросе.
Однако, если у подобных компаний возникнут проблемы после IPO – будь то из–за нестабильности выручки, контроля со стороны регуляторов или проблем с прибыльностью, – это может негативно сказаться на цене акций Stripe. Рыночные настроения в отношении финтех- и платежных компаний также могут сыграть определенную роль в рыночной оценке Stripe после IPO.
Как торговать акциями Stripe
Если (и когда) Stripe выйдет на фондовый рынок, прежде чем торговать ее акциями, необходимо как следует подготовиться.
- Выберите брокерскую платформуВыберите надежного брокера, который предлагает торговлю акциями Stripe. Capital.com предлагает доступ к тысячам активов посредством контрактов на разницу цен (CFD). С их помощью вы можете спекулировать на изменениях цен, не владея фактическими акциями.
- Создайте торговый аккаунтОткройте аккаунт на выбранной платформе. Не забудьте указать всю необходимую информацию и пройти процедуру подтверждения личности.
- Внесение средствПополните аккаунт удобным вам способом. Убедитесь, что у вас достаточно капитала для совершения сделок, и никогда не вкладывайте больше, чем можете себе позволить потерять.
- Следите за производительностью акцийПосле листинга акций Stripe на бирже, анализируйте данные в режиме реального времени. Следите за новостями и финансовыми объявлениями компании, которые могут повлиять на цену ее акций.
- Откройте сделкуКогда будете готовы, разместите рыночный или лимитный ордер на покупку акций. Не забудьте использовать ордеры стоп-лосс и тейк-профит – они помогут ограничить потенциальные убытки и вовремя зафиксировать прибыль.
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Акциями каких финтех-компаний можно торговать?
Хотя Stripe остается частной компанией без подтвержденной даты IPO, трейдеры могут присмотреться к финтех-сектору в целом и торговать акциями компаний, которые уже вышли на рынок. У Stripe достаточно конкурентов, которые работают в сфере цифровых платежей, финансовых услуг и финтех-инфраструктуры.
PayPal (PYPL)
PayPal – одна из крупнейших и наиболее известных платформ цифровых платежей во всем мире. Компания предоставляет услуги онлайн-платежей для потребителей и предприятий, а также владеет Venmo – ведущим приложением для одноранговых платежей в США. PayPal предоставляет услуги «buy now, pay later (BNPL)» или так называемой рассрочки, поддерживает криптовалютные транзакции и предлагает кредитование бизнеса.
Block (SQ)
Ранее известная как Square, компания Block предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая фирменную систему POS-терминалов, решения для кредитования бизнеса и Cash App – платформу для мобильных платежей и инвестирования. Компания также масштабировала свою деятельность на блокчейн и криптовалюты через дочернюю компанию Spiral. Block напрямую конкурирует со Stripe как платежный процессинг для продавцов.
Visa (V) и Mastercard (MA)
Visa и Mastercard доминируют в индустрии карточных платежей, ежегодно обрабатывая миллиарды транзакций по всему миру. Что касается платежных сетей, то их инфраструктура лежит в основе многих цифровых транзакций, в том числе тех, которые обрабатываются другими компаниями (вроде Stripe). Как Visa, так и Mastercard предоставляют широкий ассортимент продуктов и услуг, включая бесконтактные платежи, поддержку интернет-магазинов и открытый банкинг.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi Technologies – это компания, специализирующаяся на цифровом банкинге и личных финансах. Она предлагает услуги рефинансирования студенческих кредитов, бытовые кредиты, кредитные карты и инвестиционные услуги. В отличие от традиционных банков, SoFi работает исключительно онлайн и масштабирует свою финтех-экосистему за счет торговли акциями, криптовалютных транзакций и подразделения делового банкинга.
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Когда я смогу торговать акциями Stripe?
Stripe пока еще является частной компанией, а это значит, что ее акции пока недоступны для публичной торговли. Пока компания не объявит и не проведет IPO, трейдеры не смогут покупать или продавать акции Stripe на традиционных биржах или через CFD.
Хотя о публичном предложении акции Stripe ходит много слухов, компания пока не определила окончательные сроки выхода на биржу. Ранее компания рассматривала такие варианты, как прямой листинг или традиционное публичное размещение акций, но никаких официальных планов так и не представила.
Те, кому нужен доступ к сектору цифровых платежей, могут рассмотреть альтернативные варианты. Многие компании уже являются публичными. Например, Visa или Mastercard, которые являются лидерами в международных карточных транзакциях. Кроме того, есть Block, которой принадлежат Square и приложение Cash App. Трейдеры также могут присмотреться к компаниям, которые полагаются на платежную инфраструктуру Stripe, например Amazon.
Если Stripe начнет двигаться в сторону IPO, будет опубликована дополнительная информация о структуре ее акций, выходе на биржу и даты торгов. До тех пор у вас не получится торговать акциями Stripe.
Часто задаваемые вопросы
Когда состоится IPO Stripe?
Stripe пока не объявила официальную дату своего первичного публичного предложения акций (IPO). Несмотря на множество слухов, компания остается частной. Любое объявление о проведении IPO должно содержать информацию о листинге на бирже и предварительной цене акций.
Как торговать или инвестировать в Stripe до IPO?
До тех пор, пока Stripe не станет публичной, вы не сможете торговать ее акциями ни на фондовых биржах, ни на платформах для CFD-торговли. Некоторые институциональные трейдеры могут получить доступ к акциям Stripe через вторичные частные рынки. Но, как правило, это привилегия ограниченного круга аккредитованных инвесторов. Пока что рекомендуем трейдерам присмотреться к другим участникам финтех-отрасли, будь то PayPal или Block, которые представлены на платформах для CFD-торговли. Это значит, что вы сможете спекулировать на изменениях цен, не владея базовыми акциями.
Будут ли акции Stripe доступны для торговли посредством CFD?
Если Stripe проведет публичное предложение, то ее акции могут стать доступными для торговли через CFD. Это будет зависеть от ассортимента услуг выбранного вами брокера. Если вы заинтересованы в этом, то рекомендуем предварительно проконсультироваться со своим брокером. Акции Stripe после IPO могут быть представлены не на всех платформах.
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