AcasăTranzacționareInvestiți în acțiuni

Investiți în acțiuni și ETF-uri, cu context

Mii de active din SUA și Europa cu 0% comision. Context despre companii, sectoare și teme, înainte de a acționa.


Se pot aplica comisioane de conversie valutară și alte taxe. Vedeți detaliile complete ale comisioanelor. Acțiunile și ETF-urile sunt disponibile în țările selectate. Acțiunile sunt disponibile în anumite țări selectate și, în prezent, sunt limitate la clienții existenți.

laptop

Conceput pentru investiții chibzuite

Comision zero

Investiți fără comision și fără taxe la depuneri și retrageri. Prețuri transparente, vizibile înainte de a acționa.Se pot aplica comisioane de conversie valutară și alte taxe. Vedeți detaliile complete ale comisioanelor.

Căutare IA

Căutați după companie, sector sau temă. Afișați informațiile necesare pentru a vă forma o opinie despre orice acțiune sau ETF.

Aceeași monedă. Fără adaos comercial

Conturi deținute în moneda activului, fără comision de schimb valutar. Accesați mai multe portofolii în mai multe valute.

2,200> de active disponibile

Știri, evoluția prețurilor și date despre instrumente pe toate piețele.
Top în scădereTop în creștereCele mai volatile
PrețVariație % pe 1ziGrafice pe 1zi
Min. 1AMax. 1A
RHMRheinmetall AG
URIUnited Rental
FIXComfort Systems USA Inc
ASMLASML Holding N.V.
SMTCSemtech Corp
DELLDell Technologies Inc.
KRYSKrystal Biotech, Inc.
SNPSSynopsys, Inc.
LEUCentrus Energy Corp
FRHCFreedom Holding Corp.
Prețurile acțiunilor sunt orientative și pot diferi de prețurile actuale de pe piață.

Un sistem, fiecare ecran

Platformă web

O viziune mai largă asupra piețelor. Context și profunzime, pentru decizii mai bine fundamentate.

Image

Aplicație mobilă

Platforma dvs., în mișcare. Conceput pentru oriunde v-ar găsi piața.

QR code
Scan to Download
QR code
Scan to Download
Image

Asistență, diversificare și context de piață

Asistență clienți 24/7

Asistență umană non-stop prin telefon, e-mail, chat și rețele sociale.

Obțineți asistență

Mai multe produse. O platformă

O suită de instrumente financiare într-un singur mediu.

Aflați mai mult

Ce pune piețele în mișcare

Evenimente macro cheie, publicări de date și decizii ale băncilor centrale. Toate urmărite prin calendarul nostru economic încorporat.

Accesați Știrile

Trei pași pentru a începe:

1. Creați-vă contul (în funcție de îndeplinirea condițiilor)2. Depuneți bani așa cum doriți3. Începeți când sunteți gata

Standardele din spatele platformei

Misiune și valori

Principiile de funcționare din spatele Capital·com – privind prețurile, condițiile și execuția.

Despre noi

Siguranță și reglementare

Fonduri segregate ale clienților, protecția datelor și supraveghere de reglementare în fiecare jurisdicție în care operăm.

Capital.com este sigur?

Taxe și comisioane

Întreaga noastră structura a comisioanelor pentru toată suita de produse. Toate costurile, nimic ascuns.

Taxe și comisioane