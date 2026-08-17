AcasăTranzacționareInvestiți în acțiuni
Investiți fără comision și fără taxe la depuneri și retrageri. Prețuri transparente, vizibile înainte de a acționa.Se pot aplica comisioane de conversie valutară și alte taxe. Vedeți detaliile complete ale comisioanelor.
Căutați după companie, sector sau temă. Afișați informațiile necesare pentru a vă forma o opinie despre orice acțiune sau ETF.
Conturi deținute în moneda activului, fără comision de schimb valutar. Accesați mai multe portofolii în mai multe valute.
O viziune mai largă asupra piețelor. Context și profunzime, pentru decizii mai bine fundamentate.
Platforma dvs., în mișcare. Conceput pentru oriunde v-ar găsi piața.
Asistență umană non-stop prin telefon, e-mail, chat și rețele sociale.
O suită de instrumente financiare într-un singur mediu.
Evenimente macro cheie, publicări de date și decizii ale băncilor centrale. Toate urmărite prin calendarul nostru economic încorporat.
Principiile de funcționare din spatele Capital·com – privind prețurile, condițiile și execuția.
Fonduri segregate ale clienților, protecția datelor și supraveghere de reglementare în fiecare jurisdicție în care operăm.
Întreaga noastră structura a comisioanelor pentru toată suita de produse. Toate costurile, nimic ascuns.