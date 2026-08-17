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Performanța anterioară nu garantează rezultatele viitoare. Randamentele sunt supuse riscurilor de piață și, în cazul în care investiția sau contul implică o valută străină, riscurilor valutare.

Acțiunile și ETF-urile sunt disponibile doar pentru rezidenții din Portugalia, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Danemarca, Finlanda, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Islanda, Franța, Germania, Austria, Liechtenstein, Spania, Irlanda, Cipru și Grecia. ETF-urile nu sunt disponibile în Bulgaria, Malta și Slovenia.

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Capital Com Group Ltd este o companie înregistrată în Republica Cipru cu numărul de înregistrare HE 446198 și este autorizată și reglementată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Cipru (Numărul de Licență 463/25). Sediu social: Vasileiou Makedonos 8, Kinnis Business Center, 2nd floor, 3040, Limassol, Cipru

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