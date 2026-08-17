AcasăAcțiuni
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Deschiderea unui cont
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FĂRĂ COMISION
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Închiderea unui cont
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FĂRĂ COMISION
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Taxă de depunere
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FĂRĂ COMISION
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Depunere minimă
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20 USD/EUR/GBP sau 100 PLN
Pentru toate metodele de plată, cu excepția transferului bancar, care are un minim de 50 EUR (sau echivalentul în moneda contului dumneavoastră de tranzacționare)
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Taxa de retragere
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FĂRĂ COMISION
|Retragere minimă
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20 EUR/USD/GBP pentru carduri bancare*
*Suma minimă pe care o puteți retrage variază în funcție de metoda de plată aleasă (verificați aici pentru detalii).
Dacă în cont aveți sub limita minimă de retragere, vă veți putea retrage doar întregul sold.
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Adaos FX
Se aplică atunci când instrumentul este denominat într-o monedă diferită de cea a contului dumneavoastră.
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0,4% din cursul valutar spot
Acestea sunt comisioane stabilite de bursa sau de autoritatea de reglementare relevantă, nu de Capital.com. Sunt transferate la prețul de cost.
Transmise clienților la execuție
Variază în funcție de piață și, în unele cazuri, în funcție de partea tranzacției (cumpărare sau vânzare)
O defalcare completă este disponibilă aici.