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Taxe și comisioane – Acțiuni

Toate comisioanele și taxele pentru deținerile de acțiuni sunt documentate și dezvăluite înainte de a se face vreo investiție.

Investiția de acțiuni

Derulați în jos

CFD și Knock Out

Taxe & comisioane

Taxe de cont

Deschiderea unui cont

FĂRĂ COMISION

Închiderea unui cont

FĂRĂ COMISION

Comisioane la depuneri și retrageri

Taxă de depunere

FĂRĂ COMISION

Depunere minimă

20 USD/EUR/GBP sau 100 PLN

Pentru toate metodele de plată, cu excepția transferului bancar, care are un minim de 50 EUR (sau echivalentul în moneda contului dumneavoastră de tranzacționare)

Taxa de retragere

FĂRĂ COMISION
Retragere minimă

20 EUR/USD/GBP pentru carduri bancare*

*Suma minimă pe care o puteți retrage variază în funcție de metoda de plată aleasă (verificați aici pentru detalii).

Dacă în cont aveți sub limita minimă de retragere, vă veți putea retrage doar întregul sold.

Comision de tranzacționare

Adaos FX

Se aplică atunci când instrumentul este denominat într-o monedă diferită de cea a contului dumneavoastră.

0,4% din cursul valutar spot

  • Aplicat la acțiuni de cumpărare, vânzare și acțiuni corporative / distribuții de numerar

  • Cursul de schimb estimat este afișat la plasarea ordinului

  • Suma finală FX este confirmată după execuție și decontare

Taxe și impozite de reglementare

Acestea sunt comisioane stabilite de bursa sau de autoritatea de reglementare relevantă, nu de Capital.com. Sunt transferate la prețul de cost.

  • Transmise clienților la execuție

  • Variază în funcție de piață și, în unele cazuri, în funcție de partea tranzacției (cumpărare sau vânzare)

  • O defalcare completă este disponibilă aici