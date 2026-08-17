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Comisioane și taxe – CFD-uri și Knock-out-uri

Toate comisioanele și taxele sunt documentate și comunicate înainte de deschiderea oricărei poziții.

Investiția în acțiuni

Taxe & comisioane

CFD și Knock Out

Derulați în jos

Taxe de cont

Deschiderea unui cont

FĂRĂ COMISION

Închiderea unui cont

FĂRĂ COMISION

Cont demo

FĂRĂ COMISION

Comisioane la depuneri și retrageri

Taxă de depunere

FĂRĂ COMISION

Depunere minimă

20 USD/EUR/GBP sau 100 PLN

Pentru toate metodele de plată, cu excepția transferului bancar, care are un minim de 50 EUR (sau echivalentul în moneda contului dumneavoastră de tranzacționare)

Taxa de retragere

FĂRĂ COMISION
Retragere minimă

20 EUR/USD/GBP pentru carduri bancare*

*Suma minimă pe care o puteți retrage variază în funcție de metoda de plată aleasă (verificați aici pentru detalii).

Dacă în cont aveți sub limita minimă de retragere, vă veți putea retrage doar întregul sold.

Comisioane de tranzacționare

Ecartul
Ecartul este diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare al unui instrument. Este costul execuției unei poziții.  

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Ecarturile sunt dinamice și se adaptează la condițiile pieței suport. Verificați ecartul pentru un instrument specific aici.

Comision de tranzacționare

FĂRĂ COMISION

Taxa de noapte*
Atunci când o poziție este menținută peste noapte, se aplică o ajustare a dobânzii.
*Pozițiile CFD cu efect de levier 1:1 (adică fără levier) nu sunt supuse finanțării peste noapte, cu excepția unui număr limitat de piețe.

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Comisionul este plătit sau încasat în funcție de direcția poziției. Taxele pentru fiecare instrument sunt enumerate în tabelul de instrumente de mai jos. 

Conversia valutară
O taxă de conversie este plătibilă pe piețele denominate într-o monedă diferită de cea a contului de tranzacționare.

Se aplică același comision de schimb valutar atunci când transferați fonduri între subconturi în valute diferite.

0,7% din rata forex spot (clienți de retail)
0,5% din rata forex spot (clienți Pro)

Comisionul este inclus în cursul de schimb utilizat pentru conversie – nu este perceput separat.

Ordine garantate de oprire a pierderii (GSL-uri)*
Un GSL închide o poziție la prețul specificat, eliminând riscul de drapaj la execuție. Se aplică un comision atunci când este declanșat. 

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Comisionul GSL variază în funcție de piață, prețul de intrare și dimensiunea poziției.

Comisionul este afișat pe tichetul de tranzacționare înainte de deschiderea unei poziții. Detalii mai jos.

Ecart și taxe de noapte după instrument

ToateMărfuriCriptoForexIndiciAcțiuniObligațiuniRate ale dobânzii
NumeVânzareCumpărareEcart minimAjustarea finanțării peste noapte a poziției lungiAjustarea finanțării peste noapte a poziției scurtePrima de oprire garantată
GoldGold Spot
-0.04892%
0.04070%
0.03
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02157%
-0.00065%
0.02
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
-0.01096%
-0.01096%
0.03
SilverSilver Spot
-0.04951%
0.04129%
0.03
Prețurile acțiunilor sunt orientative și pot diferi de prețurile actuale de pe piață.

Comision pentru ecart

Ecartul bid-ask este diferența dintre prețul de vânzare (bid) și prețul de cumpărare (ask) al unui instrument. Prețul de cerere (ask) este întotdeauna mai mare decât prețul de ofertă (bid), ceea ce înseamnă că piața trebuie să depășească ecartul înainte ca o poziție să devină pozitivă.

Ecarturile reflectă condițiile de piață subiacente, inclusiv oferta, cererea și lichiditatea. Pe piețele mai lichide, ecarturile tind să fie mai mici.

Exemplu de ecart CFD

  • E deținut 1 contract pe EU Stocks 50, cotat la 5200/5201.
  • Ecartul este de 1 punct.
  • Jumătate din ecart se plătește la deschidere și jumătate la închidere. Costul total al ecartului este de 1 € x 1 punct = 1 €.

Taxa de finanțare peste noapte

Atunci când o poziție este menținută peste noapte, se aplică o ajustare a dobânzii. Dacă această sumă este plătită sau încasată depinde de direcția poziției și de rata subiacentă. Calculul se bazează pe rate definite și factori de piață, prezentați în exemplele de mai jos.

Pentru majoritatea piețelor, o poziție CFD cu efect de levier 1:1 (fără levier) nu va implica o taxă de finanțare peste noapte. Următoarele instrumente sunt excepții, unde se aplică finanțarea peste noapte indiferent de efectul de levier:

  • Gaz natural
  • Cacao din SUA
  • Indicele de Volatilitate (VIX)
  • Perechi Forex cu Lira turcească (TRY)

Formulă

Comisionul nostru zilnic +/- Rata dobânzii de referință

Indicatorul de referință* urmărește moneda pieței subiacente. Indicii denominați în USD utilizează SOFR. Indicii denominați în GBP folosesc SONIA.

Comisionul nostru zilnic este de 4% pe an. Rata anuală este împărțită la 360 sau 365 de zile, în funcție de convenția valutară:

GBP, CAD, SGD și monede similare: 4% / 365 = 0,01096% pe zi USD, EUR, CHF, JPY și monede similare: 4% / 360 = 0,01111% pe zi

Divizorul corespunde standardului de calcul al zilelor aplicat pe piața fiecărei valutei.

*Referința relevantă a ratei dobânzii include o taxă de ajustare a ecartului suport. Acest lucru se reflectă în rata publicată (de exemplu, SOFR sau SONIA).

Exemplu CFD

  • Dețineți 0,6 contracte pe US Tech 100, prețul fiind de 20.140. Expunerea totală este de 12.084 $.
  • US Tech 100 este denominat în USD. Rata de referință relevantă este SOFR, presupusă aici la 5,01448% anual, sau 0,01393% zilnic.
  • Comisionul zilnic al platformei este de 0,01111%.
  • Pentru o poziție lungă: 0,02504% (SOFR + comision platformă) = 3,03 $ plătiți.
  • Pentru o poziție scurtă: 0,00282% (SOFR − comision platformă) = 0,34 $ primiți.

Taxa pentru oprirea garantată a pierderii

Un ordin standard de oprire a pierderii închide o poziție la un nivel specificat. Nu este garantat că se va executa exact la acel preț — în timpul unui decalaj de piață, execuția poate avea loc la următorul preț disponibil. Derapajul poate apărea în condiții de volatilitate sau de lichiditate scăzută.

Un ordin garantat de oprire a pierderii (GSL) închide o poziție exact la prețul specificat, indiferent de derapaj sau de decalajele de pe piață. Se aplică un comision – prima GSL – dacă ordinul este declanșat.

Taxa GSL este calculată folosind trei componente: prima de oprire garantată (în procent), prețul de deschidere al poziției și cantitatea.

Taxa GSL = prima GSL x prețul de deschidere al poziției x cantitate.

Comisionul GSL aplicabil este afișat pe tichetul de tranzacție atunci când este selectat un GSL.

Comision de conversie valutară

Se aplică atunci când o tranzacție este într-o monedă diferită de moneda de bază a contului. 

Se aplică pentru:

  • Profit și pierdere realizate
  • Ajustarea finanțării peste noapte
  • Comision pentru ordinul garantat de oprire a pierderii
  • Dividende
  • Conversii valutare independente (conversii manuale ale soldului contului)

Exemplu — închiderea unei tranzacții

  • Monedă cont: EUR Tranzacția cu acțiuni din SUA s-a încheiat cu un profit de 11,30 $.
  • La rata spot (1,1300): 10,00 €
  • La cursul all-in, inclusiv comision de 0,7% (1,1379): 9,93 €
  • Taxă de conversie: 0,07 €

Exemplu - ajustarea finanțării peste noapte

  • Poziți pe acțiuni SUA. Ajustare de finanțare peste noapte de -4,00 $ aplicată în USD.
  • La rata spot (1,1300): 3,54 €
  • La cursul all-in, inclusiv comision de 0,7% (1,1221): 3,57 €
  • Taxă de conversie: 0,03 €

Cursul de schimb all-in utilizat pentru fiecare conversie este vizibil în secțiunea Rapoarte și la închiderea unei poziții.

Comision Knock-out

Opțiunile Knock-out sunt disponibile numai pentru anumite țări. Taxa de knock-out este rezervată atunci când deschideți o tranzacție knock-out. Funcționează ca o primă de oprire garantată: riscul maxim pe poziție este fixat în momentul intrării.

Dacă poziția se închide fără a atinge nivelul de knock-out, taxa este rambursată integral.

Comisionul este calculat ca procent din expunerea totală a tranzacției (prețul activului suport × numărul de contracte).

Exemplu – Germany 40, indici majori

  • Germany 40 se tranzacționează la 10.000 €.
  • Un knock-out Call este deschis cu un nivel de knock-out de 9.900 €.
  • Comisionul de knock-out pentru indicii majori este de 0,02% din valoarea nominală: 10.000 EUR × 0,02% = 2 EUR.

Pentru mai multe informații, faceți clic pe butonul „Knock-out-uri” din secțiunea „Ecart și taxe de noapte în funcție de instrument” de mai sus.

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