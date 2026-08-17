AcasăCFD-uri și Knock-out-uri
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Deschiderea unui cont
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FĂRĂ COMISION
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Închiderea unui cont
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FĂRĂ COMISION
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Cont demo
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FĂRĂ COMISION
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Taxă de depunere
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FĂRĂ COMISION
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Depunere minimă
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20 USD/EUR/GBP sau 100 PLN
Pentru toate metodele de plată, cu excepția transferului bancar, care are un minim de 50 EUR (sau echivalentul în moneda contului dumneavoastră de tranzacționare)
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Taxa de retragere
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FĂRĂ COMISION
|Retragere minimă
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20 EUR/USD/GBP pentru carduri bancare*
*Suma minimă pe care o puteți retrage variază în funcție de metoda de plată aleasă (verificați aici pentru detalii).
Dacă în cont aveți sub limita minimă de retragere, vă veți putea retrage doar întregul sold.
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Ecartul
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Ecarturile sunt dinamice și se adaptează la condițiile pieței suport. Verificați ecartul pentru un instrument specific aici.
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Comision de tranzacționare
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FĂRĂ COMISION
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Taxa de noapte*
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Comisionul este plătit sau încasat în funcție de direcția poziției. Taxele pentru fiecare instrument sunt enumerate în tabelul de instrumente de mai jos.
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Conversia valutară
Se aplică același comision de schimb valutar atunci când transferați fonduri între subconturi în valute diferite.
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0,7% din rata forex spot (clienți de retail)
Comisionul este inclus în cursul de schimb utilizat pentru conversie – nu este perceput separat.
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Ordine garantate de oprire a pierderii (GSL-uri)*
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Comisionul GSL variază în funcție de piață, prețul de intrare și dimensiunea poziției.
Comisionul este afișat pe tichetul de tranzacționare înainte de deschiderea unei poziții. Detalii mai jos.
Ecartul bid-ask este diferența dintre prețul de vânzare (bid) și prețul de cumpărare (ask) al unui instrument. Prețul de cerere (ask) este întotdeauna mai mare decât prețul de ofertă (bid), ceea ce înseamnă că piața trebuie să depășească ecartul înainte ca o poziție să devină pozitivă.
Ecarturile reflectă condițiile de piață subiacente, inclusiv oferta, cererea și lichiditatea. Pe piețele mai lichide, ecarturile tind să fie mai mici.
Atunci când o poziție este menținută peste noapte, se aplică o ajustare a dobânzii. Dacă această sumă este plătită sau încasată depinde de direcția poziției și de rata subiacentă. Calculul se bazează pe rate definite și factori de piață, prezentați în exemplele de mai jos.
Pentru majoritatea piețelor, o poziție CFD cu efect de levier 1:1 (fără levier) nu va implica o taxă de finanțare peste noapte. Următoarele instrumente sunt excepții, unde se aplică finanțarea peste noapte indiferent de efectul de levier:
Comisionul nostru zilnic +/- Rata dobânzii de referință
Indicatorul de referință* urmărește moneda pieței subiacente. Indicii denominați în USD utilizează SOFR. Indicii denominați în GBP folosesc SONIA.
Comisionul nostru zilnic este de 4% pe an. Rata anuală este împărțită la 360 sau 365 de zile, în funcție de convenția valutară:
GBP, CAD, SGD și monede similare: 4% / 365 = 0,01096% pe zi USD, EUR, CHF, JPY și monede similare: 4% / 360 = 0,01111% pe zi
Divizorul corespunde standardului de calcul al zilelor aplicat pe piața fiecărei valutei.
*Referința relevantă a ratei dobânzii include o taxă de ajustare a ecartului suport. Acest lucru se reflectă în rata publicată (de exemplu, SOFR sau SONIA).
Un ordin standard de oprire a pierderii închide o poziție la un nivel specificat. Nu este garantat că se va executa exact la acel preț — în timpul unui decalaj de piață, execuția poate avea loc la următorul preț disponibil. Derapajul poate apărea în condiții de volatilitate sau de lichiditate scăzută.
Un ordin garantat de oprire a pierderii (GSL) închide o poziție exact la prețul specificat, indiferent de derapaj sau de decalajele de pe piață. Se aplică un comision – prima GSL – dacă ordinul este declanșat.
Taxa GSL este calculată folosind trei componente: prima de oprire garantată (în procent), prețul de deschidere al poziției și cantitatea.
Comisionul GSL aplicabil este afișat pe tichetul de tranzacție atunci când este selectat un GSL.
Se aplică atunci când o tranzacție este într-o monedă diferită de moneda de bază a contului.
Se aplică pentru:
Cursul de schimb all-in utilizat pentru fiecare conversie este vizibil în secțiunea Rapoarte și la închiderea unei poziții.
Opțiunile Knock-out sunt disponibile numai pentru anumite țări. Taxa de knock-out este rezervată atunci când deschideți o tranzacție knock-out. Funcționează ca o primă de oprire garantată: riscul maxim pe poziție este fixat în momentul intrării.
Dacă poziția se închide fără a atinge nivelul de knock-out, taxa este rambursată integral.
Pentru mai multe informații, faceți clic pe butonul „Knock-out-uri” din secțiunea „Ecart și taxe de noapte în funcție de instrument” de mai sus.
O detaliere a tuturor costurilor care se aplică atunci când tranzacționați cu noi.