Comerț Stellantis - STLAM
Despre Stellantis
Stellantis N.V., fostă Fiat Chrysler Automobiles N.V., este un producător de automobile și un furnizor de mobilitate cu sediul în Țările de Jos. Compania este implicată în proiectarea, ingineria, fabricarea, distribuția și vânzarea de vehicule, componente și sisteme de producție. Compania are operațiuni industriale în peste 30 de țări și își vinde vehiculele direct sau prin intermediul distribuitorilor și dealerilor în peste 130 de țări. Compania proiectează, inginerează, produce, distribuie și vinde vehicule pentru piața de masă sub mărcile Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia și Ram. În plus, compania proiectează, produce, distribuie și vinde vehicule de lux sub marca Maserati. Portofoliul de mărci al companiei include, de asemenea, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel și Vauxhall. Compania oferă o mare varietate de opțiuni de vehicule, de la vehicule de lux, premium și de masă pentru pasageri la camionete, vehicule utilitare sport (SUV) și vehicule comerciale ușoare.