Despre CRH PLC
CRH PLC este o companie cu sediul în Irlanda, care operează o afacere cu materiale de construcții în America de Nord și Europa. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente: Americas Materials, Europe Materials și Building Products. Segmentul Americas Materials este implicat în producția și vânzarea de agregate, asfalt, ciment și produse din beton gata amestecat și oferă servicii de asfaltare în Statele Unite (SUA) și Canada. Segmentul Europe Materials este implicat în producția și furnizarea de ciment, var, agregate, beton gata preparat și prefabricat și produse de asfalt, precum și în servicii de asfaltare și de construcții. Își desfășoară activitatea în Europa de Vest, Centrală și de Est, precum și în Filipine, în Asia. Segmentul "Produse pentru construcții" al companiei include afaceri care operează pe un portofoliu de platforme legate de produse pentru construcții, inclusiv produse arhitecturale, produse de infrastructură, accesorii pentru construcții și anvelopă pentru clădiri.