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Handel Australian Dollar / US Dollar Knock-out

0.708140%
The chart displays the AUD/USD exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 0.70814, a high of 0.70854, and a low of 0.70669.
Sprzedaż

0.70808

Kupno

0.70814

0.00006
Niski: 0.70669Wysoki: 0.70854
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten instrument finansowy jest dostępny do handlu poprzez CFD i opcje knock-out
Więcej informacji:Opcje knock-out
Knock-out
Spread0.00006
Korekta finansowania overnight transakcji opcji kupna
Opłaty od pełnej wielkości transakcji
-0.00003%
Korekta finansowania overnight transakcji opcji sprzedaży
Opłaty od pełnej wielkości transakcji
-0.00819%
Czas korekty finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaUSD
Min. wielkość handlu2000
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata knock-out
Opłata knock-out stanowi gwarancję zabezpieczenia przed poślizgiem. Otrzymasz ją z powrotem, jeśli zamkniesz transakcję przed osiągnięciem poziomu knock-out. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.01%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel Australian Dollar / US Dollar

The AUD/USD rate tracks the price of the Australian dollar, the base currency, against the US dollar, the counter currency. The pairing is informally referred to as the Aussie. Monetary policy announcements of both the Reserve Bank of Australia and the US Federal Reserve will have an influence on this currency pair as well as the respective country's interest rates.

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Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

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