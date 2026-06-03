Waluty będące przedmiotem największego obrotu na świecie

Jakie jest 10 walut o największym obrocie?

Walutami będącymi przedmiotem największego obrotu na świecie są dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY) i funt brytyjski (GBP). Waluty te dominują na światowym rynku dzięki swojej stabilności, płynności i wpływowi na rynki międzynarodowe. Każda z nich odgrywa wyjątkową rolę, na którą często wpływają odpowiednie banki centralne, warunki gospodarcze i handel światowy.

Przyjrzymy się liście 10 najpopularniejszych walut, dowiemy się, dlaczego każda z nich jest tak szeroko wymieniana, w jakich głównych parach walutowych występuje oraz poznamy kluczowe czynniki, które sprawiają, że są one niezbędne na rynku Forex. Wszystkie statystyki wykorzystane poniżej pochodzą z najnowszego raportu trzyletniego Banku Rozrachunków Międzynarodowych z 2022 r., powszechnie uznawanego za wiodące źródło informacji pierwotnych dotyczących tych danych.

Poniższy wykres przedstawia waluty o największym obrocie na świecie według tych danych. Należy pamiętać, że sumy procentowe wynoszą 200, biorąc pod uwagę charakter walut będących przedmiotem obrotu w parach.

Dolar amerykański (USD)

Najpopularniejszą walutą świata pod względem wolumenu jest dolar amerykański, którego średni dzienny wolumen obrotu w 2022 r. wynosił 6,6 bln USD. Ten wysoki wolumen odzwierciedla rolę dolara w prawie 88% globalnych transakcji walutowych, podkreślając jego dominację w międzynarodowych finansach. Jako główna waluta rezerwowa świata, euro charakteryzuje się wyjątkową płynnością i stabilnością, stanowiąc kotwicę dla głównych par walutowych, takich jak EUR/USD, USD/JPY, i GBP/USD. Na zmiany kursu dolara często wpływają wskaźniki gospodarcze Stanów Zjednoczonych, polityka Rezerwy Federalnej oraz wydarzenia międzynarodowe, zwłaszcza że ceny wielu surowców, w tym ropy naftowej i złota, są wyrażane w dolarach amerykańskich.

Euro (EUR)

W 2022 r. średni dzienny wolumen obrotu euro wyniósł 2,29 bln dolarów. Reprezentując 20 krajów europejskich, euro jest drugą walutą będącą przedmiotem największego obrotu na świecie. Wartość euro zależy od Europejskiego Banku Centralnego (EBC), sytuacji gospodarczej w strefie euro oraz różnych czynników politycznych. Wysoce płynna i wpływowa waluta euro ma swoją podstawową parę walutową EUR/USD, jedną z najbardziej aktywnych par, która służy jako kluczowy miernik siły euro w stosunku do dolara.

Japoński jen (JPY)

Japoński jen jest trzecią walutą będącą przedmiotem największego obrotu, ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 1,25 bln Usd w 2022 r. Jest to waluta będąca przedmiotem największego obrotu w Azji i symbolem stabilności na rynkach światowych. Niskie stopy procentowe w Japonii sprawiają, że jen jest kluczową walutą w transakcjach wykorzystujących strategię „carry trade”, w ramach których inwestorzy pożyczają jeny, aby inwestować w waluty o wyższym oprocentowaniu. Na jego wartość duży wpływ mają polityka Banku Japonii (BoJ), dane dotyczące japońskiej gospodarki oraz sytuacja gospodarcza w regionie Azji. USD/JPY pozostaje jedną z walut będących przedmiotem największego obrotu na świecie.

Funt brytyjski (GBP)

W 2022 r. średni dzienny obrót funtem brytyjskim wyniósł 968 mld dolarów, co czyni go czwartą walutą będącą przedmiotem największego obrotu. Często nazywana „funtem szterlingiem”, jest jedną z najstarszych i najczęściej wymienianych walut. Znany ze swojej zmienności, funt brytyjski jest wrażliwy na wydarzenia dotyczące Wielkiej Brytanii, od zmian polityki Banku Anglii (BoE) po dane gospodarcze i wydarzenia polityczne, w tym Brexit. GBP/USD czyli „Cable”, to popularna i często bardzo zmienna para walutowa, uważnie obserwowana ze względu na gwałtowne wahania cen.

Dolar kanadyjski (CAD)

„Loonie”, jak nazywany jest dolar kanadyjski, osiągnął w 2022 r. obroty na poziomie około 526 mld dolarów. Jest on ściśle powiązany z cenami ropy naftowej, biorąc pod uwagę status Kanady jako głównego eksportera tego surowca. CAD ma tendencję do podążania za trendami cen ropy naftowej, co czyni go atrakcyjnym dla traderów skupiających się na surowcach. Polityka Banku Kanady (BoC), dane gospodarcze oraz sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych również mają wpływ na wartość CAD.USD/CAD jest jedną z najczęściej handlowanych par walutowych, odzwierciedlającą bliskie powiązania gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą.

Dolar australijski (AUD)

W 2022 r. średni dzienny wolumen obrotu dolarem australijskim wyniósł 478 mld dolarów. Jest to waluta powiązana z surowcami, silnie uzależniona od eksportu takich produktów jak ruda żelaza, węgiel i gaz ziemny. Jest popularny wśród traderów poszukujących ekspozycji na trendy w regionie Azji i Pacyfiku oraz na światowe trendy w zakresie surowców. Na kurs AUD wpływają ceny surowców, gospodarka Chin oraz polityka Banku Rezerw Australii (RBA).AUD/USD to popularna para walutowa, preferowana ze względu na swoją wrażliwość na globalne nastroje związane z ryzykiem.

Frank szwajcarski (CHF)

W 2022 r. dzienny wolumen obrotu frankiem szwajcarskim wyniósł około 389 mld dolarów. Jest często postrzegana jako waluta „bezpiecznej przystani”, przyciągająca traderów w czasach globalnej niepewności. Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) ściśle kontroluje wycenę franka, aby zapobiec jego nadmiernej aprecjacji. Reputacja CHF jako bezpiecznej waluty, w połączeniu ze stabilną gospodarką Szwajcarii i niską inflacją, sprawia, że jest ona wyjątkowa.USD/CHF i EUR/CHFto główne pary walutowe używane w handlu frankiem.

Chiński juan (CNY)

Wraz z rosnącym wpływem gospodarczym Chin, chiński juan zyskuje na znaczeniu na światowych rynkach walutowych. Chociaż juan nie jest w pełni wymienialny, jest używany w znacznej części transakcji handlowych, zwłaszcza z Azją i rynkami wschodzącymi. Ludowy Bank Chin (PBOC) zarządza wartością juana poprzez kontrolowany system płynnego kursu walutowego. Wraz z rozwojem sieci handlowej Chin, wolumeny transakcji na parach walutowych USD/CNY i innych parach z juanem chińskim nadal rosną.

Dolar hongkoński (HKD)

Dolar hongkoński jest jedną z najczęściej wymienianych walut, głównie dzięki pozycji Hongkongu jako ważnego centrum finansowego Azji oraz bliskim powiązaniom handlowym z Chinami kontynentalnymi. HKD jest powiązany z USD w wąskim przedziale (7,75–7,85 HKD za USD), a ta stabilność przyciąga międzynarodowe inwestycje i wspiera wysokie obroty handlowe. Dzienne obroty waluty są znaczne, a większość z nich generowana jest przez rozbudowany sektor usług finansowych w Hongkongu, a także jego głębokie powiązania z gospodarką Chin kontynentalnych.

Dolar nowozelandzki (NZD)

Dolar nowozelandzki (NZD) jest jedną z najpopularniejszych walut towarowych, ściśle powiązaną z silnym eksportem produktów rolnych i energetycznych Nowej Zelandii, w szczególności mleczarskich, mięsnych i leśnych. Bank Rezerw Nowej Zelandii zarządza walutą, a wahania światowych cen surowców mają wpływ na wartość NZD. NZD jest szczególnie popularny wśród traderów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rynek regionu Azji i Pacyfiku bez zmienności obserwowanej w niektórych większych gospodarkach azjatyckich. Średni dzienny obrót waluty NZD podkreśla jej znaczenie na rynku Forex jako waluty pomostowej dla handlu i inwestycji w tym regionie.

Jak uzyskać więcej informacji na temat walut będącymi przedmiotem największego obrotu?

Aby dowiedzieć się więcej na temat walut będących przedmiotem największego obrotu na świecie, możesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami latest market-moving na rynku forex od naszych ekspertów analizy oraz zapoznać się z naszym przewodnikiem po handlu na rynku Forex, aby uzyskać szersze zrozumienie zasad, na jakich polega współpraca walut. Ponadto trzyletnie badanie banków centralnych przeprowadzane przez BRM dostarcza dogłębnych informacji na temat globalnej aktywności na rynku walutowym. Duże banki, takie jak JP Morgan i Goldman Sachs, również publikują częste analizy walutowe, a raport MFW dotyczący globalnej stabilności finansowej podkreśla makroekonomiczne trendy walutowe.