Jak wybrać najlepszą aplikację handlową
Dowiedz się, czego szukać w aplikacji handlowej i jak wybrać najlepszą dla siebie.
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Czym jest aplikacja handlowa?
Aplikacja handlowa to platforma cyfrowa dostarczana przez brokera internetowego, takiego jak Capital.com, która zapewnia dostęp do rynków finansowych na urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu. Platformy te mogą oferować różne klasy aktywów, takie jak akcje, rynki forex, towary i indeksy. Funkcje aplikacji handlowych często obejmują wykresy cen w czasie rzeczywistym, wskaźniki analizy technicznej i narzędzia do zarządzania ryzykiem.
Aplikacje handlowe mają na celu uczynienie handlu dostępnym i wygodnym dla traderów do zarządzania swoimi pozycjami w dowolnym miejscu i czasie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy początkującym, Twoja aplikacja powinna wyposażyć Cię we wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie realizować swoje strategie handlowe.
Jak wybrać najlepszą aplikację handlową?
To, jak znaleźć najlepszą aplikację handlową, zależy od kilku czynników unikalnych dla Twojego stylu handlu, celów i preferencji. W rezultacie dla każdego inwestora najlepsza aplikacja handlowa często będzie różnić się od innych. Istnieje jednak kilka prostych pytań, które warto sobie zadać, aby uzyskać wskazówki.
- Jakie rynki i instrumenty finansowe Cię interesują? Wybierz aplikację, która zapewnia dostęp do rynków i aktywów, którymi chcesz handlować.
- Jaki jest twój styl handlu? Twoja aplikacja powinna być dostosowana do wybranych przez Ciebie strategii handlowych, niezależnie od tego, czy jesteś traderem dziennym skupiającym się na krótkoterminowych ruchach cen, czy też traderem pozycyjnym z długoterminową perspektywą.
- Jakiego wsparcia i zasobów oczekujesz? Poszukaj platformy stworzonej z myślą o wspieraniu Twojego rozwoju i nauki jako tradera, z materiałami edukacyjnymi, wsparciem klienta i narzędziami analitycznymi, które odpowiadają Twoim potrzebom.
Oceniając te czynniki, można zawęzić opcje i znaleźć aplikację handlową, która jest zgodna z Twoimi celami handlowymi.
Którymi aktywami można handlować w aplikacjach?
Do wyboru są różne produkty finansowe, a każdy z nich zaspokaja unikalne potrzeby różnych traderów. Oto kilka produktów finansowych, o których mogłeś słyszeć, ich dostępność i dlaczego są popularne wśród traderów.
- CFD (Kontrakty na różnicę kursową) pozwalają spekulować na ruchach cen aktywów, takich jak akcje, forex i towary, bez ich posiadania.Kontrakty CFD oferują dźwignię finansową, dzięki której inwestorzy mogą otwierać większe pozycje przy mniejszej inwestycji początkowej, zwiększając potencjalne zyski i straty.
- Kontrakty terminowe są umowami kupna lub sprzedaży aktywów po z góry określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Kontrakty futures są standaryzowane i powszechnie stosowane dla towarów i indeksów, odpowiednie do zabezpieczania lub spekulacji na przyszłych ruchach cen.
- Opcje dają prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie przed określoną datą. Opcje mogą być wykorzystywane do zabezpieczania lub lewarowania pozycji przy ograniczonym ryzyku.
- Handel spot obejmuje kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych w celu natychmiastowej dostawy po bieżącej cenie rynkowej. Jest to powszechne na rynkach forex i rynkach towarowych dla traderów poszukujących natychmiastowej realizacji zleceń.
Pamiętaj - dostosuj swój wybór do swoich celów handlowych, tolerancji ryzyka i aktywów, którymi jesteś zainteresowany.
Czego szukać w aplikacji handlowej
Teraz gdy już wiesz, co ci jest potrzebne, nadszedł czas, aby przejrzeć dostępne opcje. Oceniając aplikacje handlowe, zastanów się, w jaki sposób poniższe funkcje mogą zwiększyć Twoje doświadczenie handlowe:
- Regulowane i licencjonowane - upewnij się, że broker dostarczający aplikację handlową podlega regulacjom i jest licencjonowany przez renomowane organy finansowe. Dodaje to dodatkowy poziom bezpieczeństwa i zaufania, ponieważ wiesz, że Twoje środki są chronione, a broker przestrzega standardów branżowych.
- Uczciwe, spójne i niskie opłaty - koszty handlowe mają bezpośredni wpływ na rentowność. Weź to pod uwagę przy tworzeniu strategii handlowej lub wyborze platformy i poszukaj aplikacji, która oferuje niskie spready i przejrzyste ceny. Jeśli często handlujesz, możesz potencjalnie zaoszczędzić na kosztach, znajdując aplikację handlową, która oferuje 0% prowizji i zerowe opłaty za finansowanie overnight.
- Zaawansowane narzędzia handlowe - narzędzia do tworzenia wykresów i wskaźniki techniczne są niezbędne do analizowania trendów rynkowych, opracowywania strategii handlowej i podejmowania świadomych decyzji. Dobre aplikacje handlowe powinny oferować wysokiej jakości zakres rodzajów wykresów i narzędzi do rysowania odpowiednich dla różnych strategii handlowych i klas aktywów.
- Błyskawiczna realizacja zleceń - spraw, aby handel był bardziej dostępny i wydajny, wybierając aplikację z intuicyjnym i przejrzystym interfejsem. Łatwość nawigacji, bezpłatne zasoby edukacyjne i całodobowa obsługa klienta mogą pomóc w dalszym zwiększaniu doświadczenia handlowego.
- Szybka realizacja transakcji - szybkość może być zaletą w handlu, szczególnie na szybko zmieniających się rynkach, gdzie ceny mogą się znacznie zmienić w krótkim czasie, a wyczucie czasu stanowi różnicę między zyskiem a stratą. Aplikacja z szybką realizacją transakcji zapewnia, że zlecenia są realizowane po oczekiwanych cenach, minimalizując poślizg.
- Polecany przez handlowców i wiodące organizacje branżowe - nagrody i uznanie wiodących autorytetów branżowych takich jak ForexBrokers.com, Online Money Awards i Good Money Guide, mogą wskazywać na niezawodność i jakość aplikacji handlowej. Poszukaj nagród, które doceniają aspekty aplikacji handlowej, które uważasz za ważne, a także niezależnych recenzji użytkowników na platformach takich jak App Store, Google Play and Trustpilot.
- Bezpłatne materiały edukacyjne - niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz handlować, czy też chcesz poprawić swoje umiejętności, dostęp do materiałów edukacyjnych może być nieoceniony. Poszukaj aplikacji, które oferują samouczki, webinary, artykuły i inne materiały edukacyjne, które pomogą Ci poszerzyć wiedzę i umiejętności. Jako bonus, znajdź platformę, która zapewnia bezpłatne, aktualne wiadomości rynkowe, sygnały i alerty.
- Dostęp do globalnych i lokalnych zasobów – Wybierz aplikację handlową, która zapewnia szeroki zakres lokalnych i globalnych rynków do handlu, w różnych klasach aktywów, takich jak towary, akcje, indeksy, forex i kryptowaluty. Dostęp do szerszego zakresu aktywów ułatwia dywersyfikację portfela i badanie różnych strategii handlowych.
- Konto demonstracyjne – wybierz aplikację, która oferuje konto demo aby ćwiczyć handel wirtualnymi środkami, zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze. Może to pomóc przetestować różne strategie handlowe i rynki oraz poczuć się komfortowo z platformą.
Dlaczego warto z nami handlować?
Nadszedł czas, aby znaleźć wiarygodnego brokera i uruchomić swoją strategię. Capital.com to wielokrotnie nagradzana internetowa platforma handlowa CFD z łatwą w użyciu aplikacją komputerową i mobilną. Dołącz do naszej społeczności ponad 870,000 traderów w 183 krajach i handluj kontraktami CFD na 5,500+ assets including shares, indeksy, towary i rynki forex.
- Łatwa w obsłudze aplikacja handlowa: Handluj gdziekolwiek jesteś online w naszej bogatej w funkcje aplikacji mobilnej i realizuj transakcje w zaledwie 0,03 sekundy.
- Łatwość obsługi: Znajdź płynne doświadczenie z informacjami i narzędziami potrzebnymi do podejmowania lepszych decyzji handlowych.
- Zaawansowane narzędzia handlowe: Wykresy, narzędzia do rysowania i pomocne zasoby ułatwiające analizę historycznych danych cenowych, aktywności wolumenu i trendów.
- Konkurencyjne spready i przejrzyste ceny: Dowiedz się, co zyskujesz dzięki brokerowi, który otwarcie informuje o opłatach i minimalizuje koszty dzięki konkurencyjnym spreadom.
- Zarządzanie ryzykiem: Solidne narzędzia, takie jak zlecenia stop-loss* i take-profit, pomagają ograniczyć ryzyko i chronić zyski.
- Materiały edukacyjne: Przewodniki, kursy, webinaria i filmy wideo, aby uzupełnić swoją wiedzę i nabrać prędkości.
- Dedykowana obsługa klienta: Porozmawiaj z zespołem i uzyskaj bezpośrednią odpowiedź na swoje pytania Capital.com, zapewnia całodobową obsługę przez e-mail, telefon i czat na żywo w wielu językach.
- Uznanie w branży i opinie klientów: Wybierz brokera, który zdobył ostatnio nagrody od wiodących autorytetów branżowych. Sprawdź nasze wyjątkowe opinie i oceny klientów na niezależnych platformach, takich jak Trustpilot.
*Zlecenia Stop-loss nie są gwarantowane.
Częste pytania
Czego powinienem szukać w aplikacji handlowej?
To, czego należy szukać w aplikacji handlowej, zależy od osobistego stylu handlowego, potrzeb i preferencji. Weź pod uwagę regulacje i licencje, przyjazny dla użytkownika interfejs, dostępne aktywa, koszty transakcyjne, narzędzia do tworzenia wykresów, zasoby edukacyjne i obsługę klienta.
Jakie są rodzaje aplikacji handlowych?
Istnieje wiele różnych aplikacji handlowych do wyboru. Często są one podzielone na kategorie według takich czynników, jak oferowane instrumenty finansowe i klasy aktywów (takie jak akcje, forex, towary), platformy, na których działają (stacjonarne, internetowe, mobilne) oraz rodzaj użytkownika, dla którego są przeznaczone (handlowcy detaliczni lub profesjonalni).
Jak ważna jest obsługa klienta w aplikacji handlowej?
Niezawodna obsługa klienta zapewnia szybką reakcję na wszelkie problemy lub pytania, co jest niezbędne dla bezproblemowego doświadczenia handlowego. Poszukaj aplikacji handlowych, które oferują wiele kanałów wsparcia, takich jak czat na żywo, e-mail i wsparcie telefoniczne, najlepiej dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wsparcie w wielu językach może być również korzystne, jeśli angielski nie jest twoim ojczystym językiem.