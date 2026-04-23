Handelen Zepp Health - ZEPP CFD
Over Zepp Health
Zepp Health Corp, voorheen Huami Corp, is een bedrijf dat zich inzet om gezondheid met technologie te verbinden. Het heeft een platform ontwikkeld met eigen technologie, waaronder chips voor kunstmatige intelligentie (AI), biometrische sensoren en algoritmen voor gezondheidsgegevens. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van slimme draagbare technologie. Het ontwerpt en ontwikkelt biometrische en activiteitsgestuurde fitness- en slimme horloges. Het brengt zijn producten op de markt onder de merknaam Amazfit en is de enige partner voor Xiaomi wearable producten. De producten omvatten Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC, en accessoires, zoals sportbandjes, horlogebandjes, oordopjes, oplaadeenheden, en core trackers. De slimme horloges bieden activiteit tracking, slaap tracking, slimme meldingen van mobiele apparaten, GPS, hartslag sensing, waterbestendigheid, draadloze synchronisatie met mobiele telefoons. Het biedt ook een mobiele toepassing om de fitnessinformatie bij te houden, alarmen in te stellen en oproepmeldingen te ontvangen op het slimme horloge.