Over YASKAWA Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation is een in Japan gevestigde onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de vervaardiging, de verkoop, de installatie, het onderhoud en de engineering van elektrische apparatuur. De onderneming is actief in drie bedrijfssegmenten. Het segment Motion Control houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, fabricage, verkoop en onderhoud van wisselstroom servomotoren, besturingstoestellen en inverters. Het segment Robots houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, fabricage, verkoop en onderhoud van robots voor booglassen, puntlassen, lakken en andere industriële robots. Het segment System Engineering houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, fabricage, verkoop en onderhoud van elektrische systemen voor staalfabrieken, alsmede elektrische systemen voor water en riolering. De onderneming houdt zich ook bezig met informatie- en logistieke activiteiten.