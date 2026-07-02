Handelen Whirlpool - WHR
Over Whirlpool
Whirlpool Corporation is een keuken- en wasserijbedrijf. De segmenten van de onderneming omvatten Noord-Amerika, dat huishoudapparaten en andere consumentenproducten op de markt brengt en distribueert, voornamelijk onder de merknamen Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Roper, Affresh, Swash, everydrop en Gladiato, voornamelijk aan detailhandelaars, distributeurs en bouwbedrijven, en ook rechtstreeks aan consumenten; Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA), dat zijn huishoudtoestellen verkoopt en verdeelt aan kleinhandelaars, distributeurs en rechtstreeks aan de consument onder de merknamen Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Bauknecht, Ignis, Maytag en Privileg; Latijns-Amerika, waar huishoudapparaten, kleine huishoudapparaten en andere consumentenproducten worden geproduceerd, verkocht en gedistribueerd, voornamelijk onder de merknamen Consul, Brastemp, Whirlpool, KitchenAid, Acros, Maytag en Eslabon de Lujo, en Azië, waar producten worden verkocht en gedistribueerd onder de merknamen Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Ariston, Indesit, Bauknecht en Elica.