Handelen Western Digital Corp - WDC
Over Western Digital Corp
Western Digital Corporation is een ontwikkelaar van dataopslagapparatuur en -oplossingen. Het bedrijf ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhandelt apparaten en oplossingen voor gegevensopslag in de Verenigde Staten en in het buitenland via zijn verkooppersoneel, dealers, distributeurs, detailhandelaren en dochterondernemingen. Het bedrijf biedt een breed assortiment oplossingen voor gegevensopslag, waaronder client-apparaten, datacenter-apparaten en -oplossingen en client-oplossingen. Client-apparaten bestaan uit harde schijven (HDD's) en SSD's (solid state drives) voor computers, zoals desktop- en notebookcomputers (pc's), slimme videosystemen, spelconsoles en set top boxes. Datacenterapparaten en -oplossingen bestaan uit ondernemings-HDD's met hoge capaciteit en ondernemings-SSD's met hoge prestaties, en platforms. Client-oplossingen bestaan uit harde schijven en SSD's die zijn ingebed in externe opslagproducten en verwisselbare flash-producten, waaronder kaarten, USB-flashstations (Universal Serial Bus) en draadloze stations.