Handelen Watts Water Technologies Inc - WTS
Over Watts Water Technologies, Inc.
Watts Water Technologies, Inc. is een leverancier van producten, oplossingen en systemen voor het beheer en het behoud van de stroming van vloeistoffen en energie in, door en uit gebouwen in de commerciële en de residentiële markt. Zijn producten omvatten residentiële en commerciële debietcontroleproducten zoals terugslagkleppen, waterdrukregelaars, temperatuur- en drukontlastkleppen en lekdetectieproducten; verwarmings-, ventilatie- en airconditioning & gasproducten omvatten waterverwarmers en verwarmingsoplossingen, hydronische en elektrische verwarmingssystemen voor vloerstralingstoepassingen, aangepaste warmte- en warmwateroplossingen en hydronische pompgroepen; producten voor afvoer en hergebruik van water, waaronder oplossingen voor afvoer en opvang van regenwater voor commerciële, industriële, maritieme en residentiële toepassingen, en producten voor waterkwaliteit, waaronder waterfiltratie-, conditionerings- en kalkwatersystemen voor commerciële, maritieme en residentiële toepassingen op een punt waar het water op de plaats van gebruik of in de ingang wordt gebracht.