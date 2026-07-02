Handelen Waters - WAT
Over Waters
Waters Corporation is een gespecialiseerd meetbedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het ontwerp, de fabricage, de verkoop en het onderhoud van systemen en ondersteunende producten voor vloeistofchromatografie (HPLC), ultraperformante vloeistofchromatografie en massaspectrometrie (MS), met inbegrip van chromatografiekolommen, andere verbruiksgoederen en uitgebreide serviceplannen na afloop van de garantieperiode. De segmenten van de Onderneming omvatten Waters en TA. Het bedrijfssegment Waters ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt vloeistofchromatografie- (LC) en MS-instrumenten, -kolommen en andere chemisch precisietoebehoren die kunnen worden geïntegreerd en samen met andere analytische instrumenten kunnen worden gebruikt. Het bedrijfssegment TA ontwerpt, vervaardigt, verkoopt en onderhoudt thermische analyse-, reometrie- en calorimetrie-instrumenten. Zijn LC- en LC-MS-instrumenten worden in een hele reeks industrieën gebruikt voor het opsporen, identificeren, controleren en meten van de chemische, fysische en biologische samenstelling van materialen, en voor het zuiveren van verbindingen.