Handelen Waste Connections - WCN
Over Waste Connections
Waste Connections, Inc. is een geïntegreerd bedrijf voor vaste-afvaldienstverlening dat ophaal-, overslag- en verwijderingsdiensten voor niet-gevaarlijk afval aanbiedt, samen met recycling en terugwinning van grondstoffen, op markten in 44 staten in de Verenigde Staten en zes provincies in Canada. De onderneming levert diensten op het gebied van de verwerking, terugwinning en verwijdering van niet-gevaarlijk afval uit olievelden in verschillende bekkens in de Verenigde Staten, alsmede intermodale diensten voor het vervoer van vracht en containers voor vast afval in het noordwesten van de Stille Oceaan. De onderneming is actief in vijf geografische segmenten: Zuidelijk, Oostelijk, Westelijk, Centraal, en Canada. Het biedt een reeks commerciële diensten aan, waaronder commerciële afvalinzameling, commerciële recycling, shredderdiensten, verhuur van containers, intermodale containerdiensten en mobiele toiletten. Daarnaast biedt het bedrijf ook residentiële diensten aan, zoals de ophaling van huisvuil, de verwijdering van tuinafval en de verhuur van afvalcontainers.