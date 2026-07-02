Handelen Vornado Realty Trust - VNO
Over Vornado Realty Trust
Vornado Realty Trust is een vastgoedbeleggingstrust. De onderneming voert haar activiteiten uit via, en haar belangen in vastgoed worden gehouden door, Vornado Realty L.P (de "Operating Partnership"). Zij bezit en exploiteert kantoor- en winkelvastgoed met een concentratie in de agglomeratie New York City. Haar segmenten omvatten New York en Overige. De Vennootschap heeft een belang van meer dan 32,4% in Alexander's, Inc., die zes panden in het grootstedelijk gebied van New York bezit, alsook belangen in andere vastgoed- en aanverwante investeringen. Het segment New York bestaat uit ongeveer 27,3 miljoen vierkante voet in 73 eigendommen, waarvan 20,6 miljoen vierkante voet kantoorvastgoed in Manhattan en 2,7 miljoen vierkante voet winkelvastgoed in Manhattan. Het segment Overig vastgoed en beleggingen bestaat uit ongeveer 3,7 miljoen vierkante voet theMART in Chicago en een meerderheidsbelang van 70% in 555 California Street, een uit drie gebouwen bestaand kantorencomplex in het financiële district van San Francisco.