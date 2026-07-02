Handelen Vontier Corporation - VNT
Over Vontier Corporation
Vontier Corporation is een industrieel technologiebedrijf. Het bedrijf biedt technische apparatuur, componenten, software en diensten voor productie, reparatie en onderhoud in de wereldwijde mobiliteitsinfrastructuurindustrie. Het bedrijf levert een reeks oplossingen, waaronder milieusensoren, tankapparatuur, hardware voor veldbetalingen, software voor beheer op afstand en workflowsoftware, het traceren van voertuigen en wagenparkbeheer, softwareoplossingen voor het regelen van verkeerslichten en apparatuur voor monteurs en technici. Het bedrijf verkoopt zijn producten en diensten aan kleinhandelaars en exploitanten van commerciële tankstations, reparatiebedrijven voor commerciële voertuigen, gemeentelijke overheden en openbare veiligheidsdiensten en eigenaars/exploitanten van wagenparken. Het biedt een reeks producten aan op het gebied van mobiliteitstechnologieën, waaronder kleinhandels-/commerciële brandstofvoorziening, telematica en smart city.