Handelen Vodafone Group PLC - ADR - VOD
Over Vodafone Group Plc - USD
Vodafone Group Plc is een telecommunicatiebedrijf in Europa en Afrika. Het bedrijf biedt een reeks mobiele diensten aan, waarmee klanten op betrouwbare wijze kunnen bellen, sms'en en toegang hebben tot gegevens. Zijn vaste-lijndiensten omvatten breedband, televisie (TV) en spraak. Het bedrijf exploiteert mobiele en vaste netwerken in Europa en biedt ook Internet of Things (IoT)-connectiviteit en beveiligings- en verzekeringsproducten aan. M-Pesa is een Afrikaans betaalplatform dat geldovermakingsdiensten aanbiedt. Het biedt ook een reeks financiële diensten aan, alsook zakelijke en commerciële betaaldiensten. De onderneming exploiteert mobiele en vaste netwerken in ongeveer 21 landen en werkt samen met mobiele netwerken in meer dan 49 landen. De onderneming bedient klanten uit de particuliere en de openbare sector, waaronder de automobielsector, de gezondheidszorg, het bankwezen, de financiële sector, de verwerkende industrie, de detailhandel, het vervoer en de nutssector. Het biedt een waaier van connectiviteitsdiensten aan, ondersteund door zijn toegewijd wereldwijd netwerk.