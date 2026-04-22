Over Union Pacific Corp
Union Pacific Corporation is een spoorwegmaatschappij in de Verenigde Staten. De onderneming opereert via haar belangrijkste exploitatiemaatschappij, Union Pacific Railroad Company (UPRR). De onderneming verbindt ongeveer 23 staten in het westelijke tweederde deel van het land per spoor en handhaaft gecoördineerde schema's met andere spoorwegmaatschappijen voor de afhandeling van vracht van en naar de Atlantische kust, de Pacifische kust, het zuidoosten, het zuidwesten, Canada en Mexico. De gediversifieerde activiteitenmix van de Railroad van de onderneming omvat Bulk, Industrieel en Premium. De Bulkzendingen van de Vennootschap bestaan uit graan en graanproducten, meststoffen, voedingsmiddelen en gekoelde producten, en steenkool en hernieuwbare energiebronnen. De industriële zendingen bestaan uit verschillende categorieën, waaronder bouw, industriële chemicaliën, kunststoffen en bosbouwproducten. De Premium-zendingen omvatten afgewerkte auto's, auto-onderdelen en goederen in intermodale containers, zowel nationaal als internationaal.