Unilever PLC is een onderneming die actief is in fast moving consumer goods (FMCG). De segmenten van de onderneming zijn Schoonheid & Persoonlijke Verzorging, Huishoudelijke Verzorging en Voedingsmiddelen & Verfrissingen. De divisie Schoonheid & Persoonlijke Verzorging is actief in vijf categorieën: deodorants, huidreiniging, haarverzorging, mondverzorging en huidverzorging. Dove, Rexona, Lux, Axe en Sunsilk zijn merken in Persoonlijke Verzorging. Andere merken zijn Signal, Pond's, Vaseline, Suave, Clear, Lifebuoy, TRESemme, Dollar Shave Club, MELE en Carver Korea. De divisie Home Care biedt een assortiment was- en huishoudverzorgingsproducten. Haar wasmiddelenmerken zijn onder meer OMO (Dirt is Good), Comfort, Surf, Radiant, Skip, Love & Care, Love Home & Planet en Seventh Generation. De producten voor huishoudelijke verzorging omvatten schoonmaakmiddelen voor oppervlakken en toiletten. Home Care produceert ook water- en luchtzuiveringsproducten, via de merken Pureit, Truliva en Blueair. De divisie Foods & Refreshment biedt een portfolio aan voedingsmiddelen en ijs. De onderneming verkoopt haar producten in meer dan 190 landen.