Handelen TransAlta Corporation Ordinary - TAC CFD
Over TransAlta Corporation Ordinary
TransAlta Corporation is een elektriciteitsproducerend bedrijf. Het bedrijf bezit, exploiteert en beheert een portefeuille van activa met een capaciteit van ongeveer 8.128 megawatt (MW) en gebruikt een reeks brandstoffen bestaande uit water, wind- en zonne-energie, aardgas en thermische kolen. De segmenten omvatten de segmenten Productie en Marketing van energie. De segmenten Productie omvatten zes segmenten: Hydro, Wind en Zonne-energie, Noord-Amerikaans Gas, Australisch Gas, Alberta Thermal, en Centralia. Het segment Energy Marketing houdt zich bezig met de groothandel in elektriciteit en andere energiegerelateerde grondstoffen en derivaten. Energy Marketing beheert de beschikbare opwekkingscapaciteit en de brandstof- en transmissiebehoeften van de opwekkingssegmenten door gebruik te maken van contracten met verschillende looptijden voor de termijnverkoop van elektriciteit en voor de aankoop van aardgas en transmissiecapaciteit.