Handelen TPG Inc. - TPG CFD
Over TPG Inc.
TPG Inc, voorheen TPG Partners, LLC, is een wereldwijd actieve onderneming voor het beheer van alternatieve activa. Het bestaat uit vijf multi-product investeringsplatforms, waaronder Capital, Growth, Impact, Real Estate en Market Solutions. Capital is een grootschalig private-equitybeleggingsplatform. Tot zijn kapitaalproducten behoren TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners en Continuation Vehicles. Growth is een platform voor risicokapitaalinvesteringen in het middensegment van de markt. Tot de Growth-producten behoren TPG Growth, TPG Tech Adjacencies en TPG Digital Media. Impact is een private-equitybeleggingsplatform dat zich richt op het bereiken van zowel maatschappelijke als financiële resultaten. Impact-producten zijn onder meer TPG Rise Funds, TPG Rise Climate en Evercare. Real Estate is een platform voor investeringen in vastgoed. De vastgoedproducten omvatten TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus en TPG RE Finance Trust. De producten van Market Solutions omvatten Public Market Investing en Private Market Solutions.