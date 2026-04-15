Handelen Texas Pacific Land Corp - TPL CFD
Over Texas Pacific Land Trust
Texas Pacific Land Corp houdt zich bezig met het beheer van land, met inbegrip van royaltybelangen, ten behoeve van de eigenaars. De operationele segmenten van de onderneming zijn Land and Resource Management, en Water Services and Operations. De onderneming is actief als grondeigenaar in de staat Texas met ongeveer 880.000 acres land in West-Texas. Het segment Land and Resource Management richt zich op het beheer van TPL's olie- en gas royalty-belangen en oppervlakte-arealen in meer dan 19 verschillende counties. De inkomstenstromen bestaan voornamelijk uit olie- en gasroyalty's, commerciële leasing, landverkoop, erfdienstbaarheden en materiaalverkoop. Water Services and Operations biedt verschillende oplossingen, zoals watervoorziening, infrastructuurontwikkeling, watertracering, analyses, puttests, opvang/behandeling/recycling van geproduceerd water en verwijdering van geproduceerd water.