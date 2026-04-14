Handelen Suncor Energy Inc. - SUca CFD
Over Suncor Energy Inc.
Suncor Energy Inc. is een in Canada gevestigd geïntegreerd energiebedrijf. De segmenten van de onderneming zijn Oliezanden, Exploratie en Productie (E&P), en Raffinage en Marketing. Het segment Oliezanden omvat de eigen activiteiten van de onderneming in de Athabasca-oliezanden in Alberta voor de exploratie, ontwikkeling en productie van bitumen, synthetische ruwe olie en aanverwante producten, door middel van het terugwinnen en opwaarderen van bitumen uit mijnbouw- en in situ-activiteiten. Het segment E&P omvat offshore-activiteiten aan de oostkust van Canada, met belangen in de olievelden Hibernia, Terra Nova, White Rose en Hebron, de exploratie en productie van ruwe olie en aardgas in Buzzard en Golden Eagle Area Development in het Verenigd Koninkrijk, en de exploratie en productie van ruwe olie en aardgas in Oda. Het segment Raffinage en Marketing omvat de raffinage van ruwe-olieproducten, en de distributie, marketing, transport en risicobeheer van geraffineerde en petrochemische producten, en andere aangekochte producten.