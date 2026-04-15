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Over Sotera Health Co
Sotera Health Company. is een leverancier van sterilisatie-, laboratoriumtest- en adviesdiensten aan de medische hulpmiddelen- en farmaceutische industrie. Het bedrijf is actief via drie segmenten: Sterigenics, Nordion en Nelson Labs. De Sterilisatiediensten omvatten producten zoals procedurekits en trays, implantaten, spuiten, katheters, wondverzorgingsproducten, medische beschermingsbarrières, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), laboratoriumproducten en farmaceutische producten. De diensten van het bedrijf op het gebied van laboratoriumtests en advies omvatten microbiologische en analytisch-chemische laboratoriumtests voor de medische hulpmiddelen- en farmaceutische industrie. De testdiensten voor medische apparatuur omvatten microbiologische, biocompatibiliteits- en toxicologische beoordelingen, materiaalkarakterisering, sterilisatievalidatie en steriliteitsborging. De farmaceutische laboratoriumdiensten omvatten microbiologie, biocompatibiliteits- en toxicologiebeoordelingen, evaluaties van extraheerbare en uitloogbare stoffen van farmaceutische verpakkingen.