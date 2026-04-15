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Handelen Sotera Health Co - SHC CFD

Deze markt is momenteel niet beschikbaarDe weergegeven marktinformatie geldt per 2026-04-15 19:46:42
Handelsvoorwaarden
Type
De handel in CFD's en knock-outs is beschikbaar voor dit financiële instrument.
Meer informatie over:CFD'sKnock-outs
Spread0.11
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Marge. Uw investering
$1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.021596 %
(-$1.08)

Positiegrootte met hefboom ~$5,000.00

Bedrag van hefboom ~$4,000.00

-0.02160%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Marge. Uw investering
$1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.000626 %
(-$0.03)

Positiegrootte met hefboom ~$5,000.00

Bedrag van hefboom ~$4,000.00

-0.00063%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden21:00 (UTC)
ValutaUSD
Min. verhandelde hoeveelheid1
Marge20.00%
EffectenbeursUnited States of America
Handelscommissie10%
Premie voor gegarandeerde stop-loss
De kosten voor een gegarandeerde stop-loss (GSL) worden alleen in rekening gebracht als de GSL wordt geactiveerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina Kosten en tarieven op onze website.
1%

1De kosten die wij in rekening brengen voor het uitvoeren van je transactie is de spread, het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. Raadpleeg de pagina Kosten en tarieven op onze website voor meer informatie

Belangrijkste statistieken
Vorige slotkoers15.9
Openingskoers15.93
1-Jaarlijkse Verandering50.57%
Dagelijks bereik15.89 - 16.07

Handelen Sotera Health Co - SHC CFD

Over Sotera Health Co

Sotera Health Company. is een leverancier van sterilisatie-, laboratoriumtest- en adviesdiensten aan de medische hulpmiddelen- en farmaceutische industrie. Het bedrijf is actief via drie segmenten: Sterigenics, Nordion en Nelson Labs. De Sterilisatiediensten omvatten producten zoals procedurekits en trays, implantaten, spuiten, katheters, wondverzorgingsproducten, medische beschermingsbarrières, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), laboratoriumproducten en farmaceutische producten. De diensten van het bedrijf op het gebied van laboratoriumtests en advies omvatten microbiologische en analytisch-chemische laboratoriumtests voor de medische hulpmiddelen- en farmaceutische industrie. De testdiensten voor medische apparatuur omvatten microbiologische, biocompatibiliteits- en toxicologische beoordelingen, materiaalkarakterisering, sterilisatievalidatie en steriliteitsborging. De farmaceutische laboratoriumdiensten omvatten microbiologie, biocompatibiliteits- en toxicologiebeoordelingen, evaluaties van extraheerbare en uitloogbare stoffen van farmaceutische verpakkingen.

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2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

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