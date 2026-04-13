Over Singapore Airlines Limited
Singapore Airlines Limited is een in Singapore gevestigde onderneming die zich bezighoudt met luchtvervoer van passagiers en vracht. Het segment Singapore Airlines van de onderneming verzorgt luchtvervoer van passagiers en vracht onder de merknaam Singapore Airlines, waarbij de nadruk ligt op het passagierssegment met volledige dienstverlening dat korte- en langeafstandsmarkten bedient. Haar SilkAir segment biedt luchtvervoer van passagiers aan onder de merknaam SilkAir, waarbij de nadruk ligt op het passagierssegment met volledige dienstverlening dat regionale markten bedient. Het Budget Aviation-segment van de onderneming biedt luchtvervoer van passagiers aan onder de merknaam Scoot en richt zich op het low-cost passagierssegment. Het SIAEC-segment houdt zich bezig met onderhoud en revisie van casco's, lijnonderhoud, technische grondafhandelingsdiensten en vlootbeheer. Dit segment vervaardigt ook cabine-uitrustingen voor vliegtuigen, renoveert vliegtuigkombuizen, levert technische en niet-technische afhandelingsdiensten, en herstelt en reviseert hydromechanische uitrusting voor vliegtuigen.