Handelen Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - 4063 CFD
Over Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. is een in Japan gevestigde onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met chemische activiteiten. De onderneming is actief in zes bedrijfssegmenten. Het segment Poly Vinyl Chloride en Chemische Producten produceert en verkoopt vinylchloride, natriumhydroxide producten, chloormethaan en methanol. Het segment Silicone produceert en verkoopt Silicone producten. Het segment Functional Chemicals produceert en verkoopt cellulosederivaten, metaalsilicium, poval en synthetisch seksferomoon. Het segment Semiconductor Silicon produceert en verkoopt halfgeleidersiliciumproducten. Het segment Elektronische en Functionele Materialen produceert en verkoopt zeldzame aardmagneet, verpakkingsmaterialen voor lichtemitterende diodes (LED's), fotoresist, maskerfolie, synthetische kwartsproducten, vloeibaar fluorelastomeer en pellicule. Het segment Process, Commercial and Technology Service levert harsverwerkte producten, exporteert technologie en installaties en andere.