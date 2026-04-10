Over Seb
SEB SA is een in Frankrijk gevestigde fabrikant van huishoudapparatuur. De onderneming is aanwezig in drie complementaire sectoren: Kookgerei, Keukengerei en Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging. De sector Kookgerei omvat onder meer braadpannen, ovenschalen, snelkookpannen en keukengerei. De sector Keukenapparatuur is onderverdeeld in twee kleinere groepen: Elektrisch koken, waaronder frituurpannen, tafelovens, rijstkokers, inductiekookplaten, barbecues, informele maaltijdapparatuur en Voorbereiding, waaronder keukenmachines, kloppers, mixers, blenders, sapcentrifuges, koffiezetapparaten. Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging is onderverdeeld in Linnenverzorging (o.a. stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren), Huishoudelijke Verzorging (o.a. ventilatoren, draagbare verwarmingstoestellen en airconditioners) en Persoonlijke Verzorging (haarverzorgingsapparaten, ontharingsapparaten, weegschalen). SEB SA heeft zes multiregionale merken: All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina en Krups. Zij is actief via SWIZZZ PROZZZ.