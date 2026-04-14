Handelen Sea Limited - SE CFD
Over Sea Limited
Sea Limited is een internetbedrijf voor consumenten. De onderneming is actief in drie segmenten, namelijk digitaal entertainment, e-commerce, digitale betalingen en financiële diensten. Haar activiteiten omvatten Garena, Shopee, en SeaMoney. Het platform van Garena biedt mobiele en personal computer (PC) online games aan en ontwikkelt mobiele games voor de wereldmarkt. Het biedt e-sports aan en biedt toegang tot andere entertainmentinhoud en sociale functies, zoals livestreaming van gameplay, gebruikerschat en online fora. Het platform van Shopee is een mobiele, sociaal georiënteerde marktplaats. Het biedt gebruikers een winkelomgeving met geïntegreerde betaling, logistieke infrastructuur en verkopersdiensten. SeaMoney biedt verschillende betaaldiensten en leningen aan particulieren en bedrijven. Het integreert ook met externe handelspartners en bestrijkt een reeks gebruiksscenario's. Het bedrijf is actief op locaties als onder meer Indonesië, Taiwan, Vietnam, Thailand, Singapore, Maleisië en de Filipijnen.