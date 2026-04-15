Sanofi SA is een onderneming in de gezondheidszorg die in Frankrijk is gevestigd. De onderneming richt zich op de behoeften van patiënten en houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van therapeutische oplossingen. De drie operationele segmenten zijn: Farmaceutische Producten, Consumer Healthcare (CHC), en Vaccins. De Farmaceutische Producten omvatten: Immunologie, Multiple Sclerose / Neurologie, Oncologie, Zeldzame Ziekten, Zeldzame Bloedstoornissen, Cardiovasculair, Diabetes, Gevestigde Receptgeneesmiddelen. Het segment Vaccins omvat, voor alle geografische gebieden, de commerciële activiteiten van Sanofi Pasteur, samen met de onderzoeks-, ontwikkelings-, en productieactiviteiten die specifiek gericht zijn op vaccins. Het CHC segment omvat de commerciële activiteiten voor de Consumer Healthcare producten van Sanofi, samen met de onderzoeks-, ontwikkelings- en productieactiviteiten die specifiek gericht zijn op die producten. De producten van het bedrijf die in samenwerking of in franchise zijn ontwikkeld, omvatten onder meer Dupixent, Aubagio, Lemtrada, Cerezyme, Lumizyme, Jevtana en Fabrazyme.