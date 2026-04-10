Over Riverstone
Riverstone Holdings Limited is een in Singapore gevestigde investeringsholding. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de productie, verkoop en distributie van gespecialiseerde cleanroomproducten voor gebruik in gecontroleerde en kritische omgevingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van cleanroom- en gezondheidshandschoenen, nitrilhandschoenen, vingerbedjes, gezichtsmaskers, verpakkingszakken en andere. De producten van het bedrijf worden gebruikt in de sectoren harde schijven (HDD) en halfgeleiders binnen de elektronica-industrie in Azië. Daarnaast levert en verkoopt het bedrijf andere verbruiksgoederen voor cleanrooms, zoals gelaatszakken, kappen, petten, jumpsuits, schoenovertrekken, laarzen, doekjes voor kritische taken en wattenstaafjes. Het bedrijf heeft ongeveer vijf productiefaciliteiten in Maleisië, Thailand en China en een gevestigd netwerk van verkoopkantoren en strategische partners in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Tot haar dochterondernemingen behoren Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd en Riverstone Resources (S) Pte Ltd.